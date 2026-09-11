Η παράταση της τουριστικής περιόδου παύει να αποτελεί ένα θεωρητικό ζητούμενο και μετουσιώνεται σε χειροπιαστή πραγματικότητα για την Κρήτη, η οποία αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή των επιλογών της γερμανικής αγοράς για το φθινόπωρο. Οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί όμιλοι της Γερμανίας θέτουν το νησί μας στην κορυφή των συστάσεών τους, πλαισιώνοντάς το από τη Ρόδο και την Κω, αναγνωρίζοντας το ήπιο κλίμα, το υψηλό επίπεδο υποδομών, την ασφάλεια και την εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής που προσφέρει.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μιχάλη Ατσαλάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, η δυναμική αυτή δεν αποτυπώνεται μόνο στις εκτιμήσεις των διεθνών πρακτόρων, αλλά επιβεβαιώνεται εμφατικά από τα επίσημα στοιχεία του Airdata Tracker του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ). Για τον προσεχή Οκτώβριο, ο πανελλαδικός προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων καταγράφει ένα εντυπωσιακό άλμα της τάξης του 18,3%, αγγίζοντας τα 3,59 εκατομμύρια θέσεις έναντι 3,04 εκατομμυρίων της αντίστοιχης περσινής περιόδου, που σε απόλυτους αριθμούς μεταφράζεται σε περίπου 550.000 επιπλέον αεροπορικές θέσεις.

Η Κρήτη

Στην πρώτη γραμμή αυτής της εντυπωσιακής ανόδου βρίσκεται η Κρήτη, με τις δύο βασικές πύλες εισόδου της να καταγράφουν καθαρή διψήφια αύξηση.

– Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Οι προγραμματισμένες θέσεις για τον Οκτώβριο φτάνουν τις 548.107 έναντι 458.085 πέρυσι. Σημειώνεται ποσοστιαία άνοδος 19,7%, η οποία σε απόλυτο μέγεθος σημαίνει 90.022 περισσότερες διαθέσιμες θέσεις σε έναν μόνο μήνα.

– Αεροδρόμιο Χανίων: Οι θέσεις διαμορφώνονται σε 189.548 έναντι 155.893 την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση 21,6%, που ισοδυναμεί με 33.655 επιπλέον θέσεις.

Αθροιστικά, τα δύο διεθνή αεροδρόμια της Κρήτης διαθέτουν για τον Οκτώβριο 737.655 θέσεις, καταγράφοντας συνολική καθαρή αύξηση κατά 123.677 θέσεις (+20,1%).

Συγκριτικά, ισχυρή άνοδος παρατηρείται και στους υπόλοιπους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς: η Ρόδος ενισχύεται κατά 51.801 θέσεις (+15,8%, φτάνοντας τις 380.141) και η Κως κατά 21.023 θέσεις (+12,9%, φτάνοντας τις 184.217).

Ακλόνητη επιλογή

Η σταθερή στροφή των Γερμανών ταξιδιωτών προς την Κρήτη εδράζεται σε ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Όπως σημειώνει ο Hakan Gürova, διευθυντής πωλήσεων της Anex-Gruppe, η Κρήτη αποτελεί σταθερά ελκυστικό προορισμό για οικογένειες, προσφέροντας εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής και επιλογές για κάθε βαλάντιο, από προσιτά ξενοδοχεία έως πολυτελή resorts. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Hicabi Ayhan της Coral Travel εντάσσει το νησί στις πρώτες συστάσεις της σεζόν.

Στην καρδιά αυτής της επιτυχίας βρίσκεται η σταθερή προτίμηση των Γερμανών ταξιδιωτών και ιδίως των οικογενειών, οι οποίες αναζητούν διακοπές υψηλής ποιότητας με απόλυτα ελεγχόμενο συνολικό κόστος. Όπως επισημαίνουν κορυφαία στελέχη, η Κρήτη συνιστά ακλόνητη επιλογή. Προσφέρει ένα ισχυρό value for money και διαθέτει επιλογές για διαφορετικά βαλάντια, από οικονομικά καταλύματα μέχρι πολυτελή θέρετρα.

Ο ταξιδιωτικός κολοσσός TUI, δια του διευθυντή προϊόντος Steffen Boehnke, εντάσσει την Κρήτη, τη Ρόδο και την Κω στους πλέον ελκυστικούς προορισμούς της σεζόν, τοποθετώντας τα ελληνικά νησιά δίπλα σε ισχυρούς διεθνείς παίκτες όπως η Μαγιόρκα, η Αττάλεια και η Τζέρμπα.

Προσιτές τιμές

Όπως παρατηρεί ο Sven Schikarsky της Dertour, το κόστος αποτελεί πλέον πολυδιάστατο κριτήριο: οι ταξιδιώτες δεν αξιολογούν απλώς την αρχική τιμή αγοράς του πακέτου, αλλά το συνολικό κόστος του ταξιδιού. Στο πλαίσιο αυτό, οι μονάδες all-inclusive, τα ευρύχωρα οικογενειακά δωμάτια και οι παροχές για παιδιά καθιστούν την Κρήτη εξαιρετικά ανταγωνιστική.

Επιπλέον, ο παράγοντας της ευελιξίας στις ημερομηνίες προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση. Ο Deniz Ugur της Bentour Reisen σημειώνει ότι οι οικογένειες μπορούν να εξασφαλίσουν σαφώς πιο προσιτές τιμές στις αρχές Οκτωβρίου ή από τις αρχές Νοεμβρίου, παρακάμπτοντας την ακριβή περίοδο των σχολικών διακοπών.

Ποιοτική φιλοξενία

Η διαπίστωση αυτή έχει βαρύνουσα σημασία για τον τουριστικό κλάδο της Κρήτης. Απέναντι στον ανταγωνισμό χωρών όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ισπανία και η Κύπρος, το νησί αποδεικνύει ότι διαθέτει τη δυναμική να κρατήσει ζωντανή τη δραστηριότητα μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου.

Για τους επισκέπτες, το ζητούμενο δεν είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα, αλλά ο συνδυασμός καλού καιρού, ασφάλειας, ποιοτικής φιλοξενίας και προβλέψιμης δαπάνης. Και σε αυτό το πεδίο, η Κρήτη κερδίζει επάξια το στοίχημα της επιμήκυνσης.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ