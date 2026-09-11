Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι αυλές των σχολείων μας γεμίζουν και πάλι με παιδικές φωνές, χαμόγελα, όνειρα και προσδοκίες.

Μια νέα σχολική χρονιά ανοίγει μπροστά μας και μαζί της ένα καινούργιο ταξίδι γνώσης και δημιουργίας για τα παιδιά μας. Στις μαθήτριες και στους μαθητές του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή αρχή και καλή πρόοδο. Να αντιμετωπίσετε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Να μη φοβάστε τις δυσκολίες και να μην εγκαταλείπετε ποτέ τα όνειρά σας. Κάθε προσπάθεια, ακόμη και όταν δεν οδηγεί αμέσως στο αποτέλεσμα που περιμένουμε, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την επιτυχία.

Το σχολείο είναι κάτι περισσότερο από βιβλία, μαθήματα και εξετάσεις. Είναι ο χώρος όπου χτίζονται χαρακτήρες, δημιουργούνται φιλίες, καλλιεργούνται αξίες και γεννιούνται τα όνειρα που θα διαμορφώσουν το αύριο του τόπου μας.

Θέλω να απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου και στους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι καθημερινά με γνώση, ευθύνη και αγάπη στέκονται δίπλα στα παιδιά μας. Το έργο τους είναι πολύτιμο και η συμβολή τους στην κοινωνία ανεκτίμητη.

Στους γονείς εύχομαι υγεία, δύναμη και υπομονή. Η στήριξη, η ενθάρρυνση και η εμπιστοσύνη που προσφέρουν στα παιδιά τους αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εφόδια στη σχολική τους διαδρομή.

Ως Δημοτική Αρχή, γνωρίζουμε ότι η Παιδεία αποτελεί θεμέλιο για το μέλλον του Οροπεδίου Λασιθίου. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους, στηρίζοντας τη σχολική μας κοινότητα και επιδιώκοντας τη δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών για τη μόρφωση και την πρόοδο των παιδιών μας.

Αγαπημένα μας παιδιά, Το μέλλον του τόπου μας είναι στα δικά σας χέρια. Να ονειρεύεστε, να προσπαθείτε, να δημιουργείτε και να προχωράτε μπροστά με πίστη στις δυνάμεις σας.

Σας εύχομαι μια σχολική χρονιά γεμάτη γνώση, χαμόγελα, όμορφες στιγμές και επιτυχίες.

Καλή σχολική χρονιά σε όλες και όλους! Με υγεία, δύναμη και πολλά όνειρα.

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου