Το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των επιμέρους τμημάτων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τη δυνατότητα επιτάχυνσης των εργασιών και την οριστική τεχνική λύση για την περιοχή του Κακού Όρους ζητά να αποσαφηνίσει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης, με επίκαιρη ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό, κ. Χρίστο Δήμα.

Ο ΒΟΑΚ αποτελεί το σημαντικότερο έργο υποδομής που υλοποιείται σήμερα στην Κρήτη και μία παρέμβαση καθοριστικής σημασίας για την οδική ασφάλεια, την αναπτυξιακή προοπτική και την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών του νησιού.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης χαιρετίζει το γεγονός ότι το έργο προχωρά και ότι οι εργασίες βρίσκονται πλέον σε εξέλιξη σε επιμέρους τμήματά του. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρχει πλήρης και επίσημη ενημέρωση για την πραγματική πρόοδο των εργασιών, τα επόμενα κατασκευαστικά ορόσημα και τον χρόνο παράδοσης κάθε τμήματος.

Το χρονοδιάγραμμα για το Χερσόνησος–Νεάπολη

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα Χερσόνησος–Νεάπολη, μήκους περίπου 22,5 χιλιομέτρων, το οποίο υλοποιείται μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Για το συγκεκριμένο τμήμα εγκρίθηκε η μερική αποδοχή αιτήματος αποζημίωσης της εταιρείας ειδικού σκοπού «ΠΑΣΙΦΑΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.», έως το ποσό των 97.009.450 ευρώ, εξαιτίας αυξημένων δαπανών που συνδέονται με παράταση του χρονοδιαγράμματος κατά 447 ημέρες.

Η καθυστέρηση αποδίδεται κυρίως στη μη έγκαιρη παράδοση, από το Ελληνικό Δημόσιο, των ελεύθερων χώρων που απαιτούνταν για την κατασκευή. Σύμφωνα με τα σχετικά δεδομένα, η Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών φέρεται να μετατίθεται από τις 21 Απριλίου 2027 στις 11 Ιουλίου 2028, ενώ η απώτερη ημερομηνία ολοκλήρωσης τοποθετείται στις 11 Ιουλίου 2029.

Υπό αυτά τα δεδομένα, ζητείται επίσημη ενημέρωση για το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του τμήματος, την πραγματική πρόοδο των εργασιών και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν ώστε να περιοριστούν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Εντατικοποίηση των εργασιών όπου είναι εφικτό

Στην επίκαιρη ερώτηση επισημαίνεται ότι, δεδομένου του ύψους των δημόσιων πόρων που διατίθενται αλλά και της σημασίας του έργου για ολόκληρη την Κρήτη, πρέπει να εξεταστεί σε συνεννόηση με τους αναδόχους κάθε δυνατότητα περαιτέρω εντατικοποίησης των εργασιών.

Ειδικότερα, προτείνεται να διερευνηθεί η αξιοποίηση:

περισσότερων συνεργείων,

διευρυμένων ωραρίων,

πολλαπλών βαρδιών,

ακόμη και εργασιών σε εικοσιτετράωρη βάση σε συγκεκριμένα μέτωπα,

όπου αυτό επιτρέπεται από τις τεχνικές και επιχειρησιακές συνθήκες και μπορεί να εφαρμοστεί με πλήρη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Στόχος είναι να ανακτηθεί, στον βαθμό που είναι εφικτό, μέρος του χαμένου χρόνου και να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση ενός έργου που η Κρήτη περιμένει επί δεκαετίες.

Ενιαία ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Καθώς οι εργασίες πραγματοποιούνται παράλληλα με τη λειτουργία του υφιστάμενου ΒΟΑΚ, δημιουργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, εκτροπές και προσωρινές διακοπές, οι οποίες επηρεάζουν την καθημερινή μετακίνηση πολιτών και επαγγελματιών.

Για τον λόγο αυτό, ο Λευτέρης Αυγενάκης ζητά να εξεταστεί η δημιουργία ενός ενιαίου και έγκαιρου συστήματος επίσημης ενημέρωσης για όλες τις μεταβολές στην κυκλοφορία κατά μήκος του άξονα. Η αξιόπιστη και συστηματική πληροφόρηση είναι απαραίτητη τόσο για την ασφάλεια όσο και για τον σωστό προγραμματισμό των μετακινήσεων των κατοίκων, των επαγγελματιών οδηγών και των επισκεπτών της Κρήτης.

Οριστική και ασφαλής λύση για το Κακό Όρος

Κρίσιμο ζήτημα παραμένει η τελική τεχνική λύση για την περιοχή του Κακού Όρους, όπου η υφιστάμενη χάραξη περιλαμβάνει επικίνδυνες στροφές και περιορίζει σημαντικά την ασφαλή ταχύτητα κυκλοφορίας.

Ήδη από το 2022, σε Τεχνική Έκθεση–Υπόμνημα της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου, είχαν εξεταστεί εναλλακτικά σενάρια κατασκευής σήραγγας. Μεταξύ άλλων, είχε επισημανθεί ότι η διάνοιξη δίδυμης σήραγγας θα μπορούσε να εξαλείψει τις επικίνδυνες στροφές, ενώ σημαντικό μέρος του πρόσθετου κόστους θα ήταν δυνατό να αντισταθμιστεί από την αξιοποίηση των αδρανών υλικών που θα προέκυπταν από την εκσκαφή.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν αποτυπώθηκε με σαφήνεια στη σύμβαση παραχώρησης, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την οριστική λύση που θα επιλεγεί.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης τονίζει ότι η Κρήτη χρειάζεται τον ΒΟΑΚ το ταχύτερο δυνατό, αλλά πρωτίστως χρειάζεται έναν ολοκληρωμένο αυτοκινητόδρομο με ενιαίες και υψηλές προδιαγραφές οδικής ασφάλειας σε όλο το μήκος του.

Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο

Με την επίκαιρη ερώτησή του, ο Βουλευτής Ηρακλείου ζητά από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να ενημερώσει:

Ποιο είναι το ακριβές και επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής και παράδοσης των επιμέρους τμημάτων του ΒΟΑΚ και ειδικότερα του τμήματος Χερσόνησος–Νεάπολη.

Ποια είναι σήμερα η πραγματική πρόοδος του έργου και ποια μέτρα σχεδιάζονται για την επιτάχυνση των εργασιών, με περισσότερα συνεργεία, διευρυμένα ωράρια ή πολλαπλές βάρδιες, όπου αυτό είναι τεχνικά και επιχειρησιακά εφικτό.

Εάν προτίθεται το Υπουργείο να θεσπίσει ένα ενιαίο και έγκαιρο σύστημα ενημέρωσης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις εκτροπές και τις προσωρινές διακοπές στον ΒΟΑΚ.

Ποια είναι η οριστική θέση του Υπουργείου για την κατασκευή δίδυμης σήραγγας στο Κακό Όρος, με γνώμονα την οδική ασφάλεια, την εξάλειψη των επικίνδυνων στροφών και τη δυνατότητα αντιστάθμισης μέρους του κόστους από την αξιοποίηση των προϊόντων εκσκαφής.

Ο ΒΟΑΚ είναι ένα έργο που αλλάζει την Κρήτη. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι σημαντική, απαιτείται όμως σαφής προγραμματισμός, συστηματική ενημέρωση και αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης δυνατότητας για την επιτάχυνση των εργασιών. Ταυτόχρονα, η λύση που θα επιλεγεί για το Κακό Όρος πρέπει να είναι οριστική και να υπηρετεί τον βασικό στόχο του έργου: έναν σύγχρονο και, πάνω απ’ όλα, ασφαλή αυτοκινητόδρομο για ολόκληρη την Κρήτη.