Η ΑΝΑΤΟΛΗ έχει προβάλλει πολλές φορές, μέσα από σχετικά δημοσιεύματα και συνεντεύξεις το σπουδαίο και αξιοθαύμαστο έργο που επιτελεί η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας. Οι δημοτικοί αστυνομικοί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες σε καθημερινή βάση για να διαχειριστούν πολλαπλά ζητήματα που προκύπτουν. Μέσα από τις δράσεις τους συνεχώς αναδεικνύεται η μεγάλη ευαισθησία που υπάρχει γύρω από τα ζώα και τα έντονα φιλοζωικά τους αισθήματα. Άλλη μια ευχάριστη είδηση ήρθε για να επισφραγίσει το έργο τους και τη σημασία του.

Σημαντική αναγνώριση

Στην πρώτη επίσημη τελετή «Ηρωικές Καρδίες 2025» της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Αθήνα, η Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών απένειμε βραβεύσεις σε άτομα και φορείς για την συνεισφορά τους στο φιλοζωικό έργο.

Τα τιμώμενα στελέχη από τον Δήμο Ιεράπετρας που βραβεύτηκαν ήταν ο Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας κ. Γιάννης Γαϊτανάκης, αλλά και ο κ. Πέτρος Περάκης.

Ο Προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας κ. Γιάννης Γαϊτανάκης ευχαρίστησε το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς για την τιμή που τους έκαναν, ενώ ανέδειξε το γεγονός ότι υπηρετούν σε μια μικρή πόλη με δυσανάλογο και μεγάλο αριθμό ζώων. Έχουν όμως παρ’ όλα αυτά καταφέρει να χτίσουν ένα δίκτυο εμπιστοσύνης στη δημόσια ελληνική διοίκηση, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό!

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ