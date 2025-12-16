Με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε ότι το Μικρό Φεστιβάλ επανέρχεται φέτος στον Άγιο Νικόλαο και είναι έτοιμο να μας εντυπωσιάσει με το πλούσιο περιεχόμενό του. Η είδηση ήδη έχει προκαλέσει μεγάλη ικανοποίηση σε όλους όσοι αγαπούν τη μουσική και είχαν όμορφες αναμνήσεις από τις προηγούμενες διοργανώσεις. Η επαναφορά του υπόσχεται να προσφέρει σε κατοίκους και επισκέπτες τη χαρά της ζωντανής μουσικής, που είχε λείψει.

Για τη διοργάνωση μίλησε στην ΑΝΑΤΟΛΗ η κ. Σοφία Αρακαδάκη, από το Ωδείο Τέχνης Κρήτης. Αρχικά μας εξήγησε ότι φέτος την διοργάνωση έχει αναλάβει το Ωδείο Τέχνης μαζί με μια ομάδα πολιτών, που τους περιβάλλει πάντα και τους βοηθάει. Οι δράσεις θα λάβουν χώρα στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ και θα υποστηριχθούν από την ΔΑΕΑΝ.

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 20 Δεκεμβρίου με την μοναδική Ηρώ. Όπως ανέφερε η κ. Αρακαδάκη, το Μικρό Φεστιβάλ ανέκαθεν πρότεινε διαφορετικού είδους μουσικές. Υπογράμμισε ότι οι άνθρωποι που θα το πλαισιώσουν φέτος είναι βαθείς, έχουν ταυτότητα, είναι εκρηκτικοί και έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Πρόσθεσε ότι ένα χαρακτηριστικό του φεστιβάλ είναι ότι οι άνθρωποι που έρχονται μπορεί να μην είναι πάντοτε ιδιαίτερα αναγνωρισμένοι στο ευρύ κοινό, αλλά όποιος τους παρακολουθήσει εντυπωσιάζεται.

Για την Ηρώ σχολίασε ότι είναι η pop, έντεχνη εκδοχή του φεστιβάλ που αντιπροσωπεύεται πάντα. Θα υπάρχει το παραδοσιακό κομμάτι που θα αναλάβει ο Ζαχαρίας Σπυριδάκης, λυράρης και θα έρθει με το σχήμα του για το φεστιβάλ. Επίσης θα πραγματοποιηθεί μια συναυλία κλασικής μουσικής, μουσική δωματίου με πιάνο και βιολί.

Στις 7 Μαρτίου, μια ημέρα δηλαδή πριν την γιορτή της γυναίκας θα έχουμε την χαρά να παρακολουθήσουμε τις Αδελφές Βουγιουκλή, την Ελένη και τη Σουζάνα, ένα πολύ εντυπωσιακό δίδυμο φωνών. Η κ. Αρακαδάκη εξήγησε ότι οι αδελφές Βουγιουκλή λένε τραγούδια πολυπολιτισμικά, δεν τραγουδούν μονάχα παραδοσιακά τραγούδια της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου.

Οι τελευταίοι που θα θαυμάσουμε είναι οι String Demonds που αποτελούνται από τα αδέρφια Μπουντούνη, την Λυδία και τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος παίζει τσέλο και η Λυδία βιολί και κινούνται τόσο σε κλασική, όσο και παραδοσιακή και ροκ και αποτελούν εκρηκτικό ντουέτο.

Σε γενικές γραμμές αυτό είναι το πρόγραμμα για τους «μεγάλους», ενώ υπάρχουν και παιδικές προτάσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί. Το αναλυτικό πρόγραμμα θα δημοσιευτεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το πρόγραμμα του μικρού φεστιβάλ ξεκινά στις 20 Δεκεμβρίου και θα απλωθεί τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και μάλλον τέλος Μαρτίου θα έχει ολοκληρωθεί. Η κ. Αρακαδάκη εξήγησε ότι ανέκαθεν το μικρό φεστιβάλ υλοποιούνταν τους χειμερινούς μήνες.

Έμφαση στην ποιότητα

Οι φετινές συμμετοχές που θα πλαισιώσουν το μικρό φεστιβάλ, όπως τόνισε η κ. Αρακαδάκη, είναι καλλιτέχνες με αξία, επιλεγμένοι κυρίως βάσει των μουσικών τους δυνατοτήτων. Οι διοργανωτές μέσα από αυτές τις επιλογές, επιδιώκουν να αναδείξουν μουσικές και ανθρώπους που πραγματικά αξίζει να γνωρίσει το κοινό με βασικό στόχο να προσφέρουν ψυχαγωγία και όμορφα ακούσματα. Η κ. Αρακαδάκη συμπλήρωσε ότι στην Κρήτη το κομμάτι της διασκέδασης καλύπτεται σε ένα σημαντικό βαθμό ωστόσο το κομμάτι της ψυχαγωγίας θεωρεί ότι έχει μείνει λίγο πιο πίσω.

Έθιξε και μια σκέψη της που επιφέρει προβληματισμό. Ανέφερε ότι παρατηρεί πως ο κόσμος δεν κάθεται πλέον να ακούσει τόσο πολύ μουσική όσο παλαιότερα, αλλά επιλέγει συνήθως να ακούει μουσική ενώ παράλληλα κάνει άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα οι δουλειές του σπιτιού. Και έχει δίκιο!

Υπογράμμισε ότι ο στόχος του μουσικού φεστιβάλ είναι να κάτσουν τελικά οι πολίτες και οι επισκέπτες σε μια καρέκλα και να ακούσουν μουσική και να πάρουν εξολοκλήρου όλα αυτά που δίνει ο καλλιτέχνης. Θεωρεί ότι αμέσως μετά μόλις βγουν από την αίθουσα θα αισθανθούν την εσωτερική ανάταση ψυχής.

Δυναμική επιστροφή

Συζήτηση έγινε και για την επιστροφή του Μικρού Φεστιβάλ και για τον λόγο που είχε σταματήσει τα τελευταία χρόνια. Η κ. Αρακαδάκη μας είπε ότι η επιστροφή προέκυψε από την μεγάλη ανάγκη να υπάρχουν δράσεις και ανέδειξε και το γεγονός ότι υπήρχε πολύς κόσμος που συνεχώς ρωτούσε πότε θα επιστρέψει το φεστιβάλ. Η παύση του Μικρού Φεστιβάλ έγινε εξ αιτίας του covid-19 και της δύσκολης κατάστασης που επικρατούσε τότε, αλλά και για ορισμένους προσωπικούς λόγους του καθενός που ήταν τότε στην ομάδα.

Αυτό που θέλουν τώρα είναι να υπάρξει συμμετοχή και ο κόσμος να το αγκαλιάσει. Ήδη όμως τα πρώτα σημάδια δείχνουν πως υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον και ανάγκη για τέτοιες δράσεις. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους εκτιμούν ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στο να αποκτήσει η πόλη περισσότερη ζωντάνια δημιουργώντας μια πιο ζεστή ατμόσφαιρα για όλους. Αυτή η επιστροφή λοιπόν επιδιώκουν να είναι δυναμική και να καταφέρει να καθιερωθεί σα θεσμός, που θα παραμείνει σταθερός στην πόλη του Αγίου Νικολάου.

Η κ. Αρακαδάκη εξήγησε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν συναυλίες που είχαν εντυπωσιαστεί από την προσέλευση του κοινού, ενώ φάνηκε ότι υπήρχε εμπιστοσύνη από τον κόσμο καθώς ακόμη και να μην γνώριζαν ένα καλλιτέχνη ή να μην είχε τύχει να τον ακούσουν, εκείνοι ερχόντουσαν στις συναυλίες και τελικά εντυπωσιαζόντουσαν από το αποτέλεσμα.

Ερωτηθείσα τι είναι αυτό που θα ήθελε να κρατήσει ο κόσμος βγαίνοντας από την αίθουσα απάντησε πως θα είχε μεγάλη αξία ο κόσμος να καταφέρει να απολαύσει πραγματικά τη βραδιά, να ψυχαγωγηθεί ουσιαστικά και να νιώσει ότι το συγκεκριμένο βράδυ ήταν ξεχωριστό και ιδιαίτερο.

Ολοκληρώνοντας θέλησε να επισημάνει ότι τους ενδιαφέρει να εμπλακούν οι μαθητές του Ωδείου Τέχνης σε όλη αυτή την διαδικασία έτσι ώστε να μάθουν και μέσα από όλο αυτό που πρόκειται να συμβεί. Τόνισε ότι θα είναι βοηθοί, ενώ κάποιοι μάλιστα θα εμπλακούν και σε αυτή την διαδικασία με κάποιον τρόπο παρεισφρέοντας μέσα σε αυτή την διοργάνωση. Θέλουν οι μαθητές μέσα από αυτό να χαρούν, να το απολαύσουν και να γίνουν κοινωνοί του φεστιβάλ.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ