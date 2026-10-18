Για τα παιδιά μας, για το σχολείο μας, για το μέλλον της Νεάπολης

Η ενημέρωση δεν σημαίνει αποδοχή των καθυστερήσεων

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Νεάπολης ουδέποτε συμφώνησε, συναίνεσε ή αποδέχθηκε τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου.

Κατά τη συνάντησή μας με τη Δημοτική Αρχή, στις 13 Οκτωβρίου 2026, συμμετείχαμε με αποκλειστικό γνώμονα την ενημέρωση για την πορεία των εργασιών, την αναζήτηση ουσιαστικών λύσεων και την ανάγκη να επιστρέψουν οι μαθητές μας, το συντομότερο δυνατόν, σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον.

Ενημερωθήκαμε για τις εκκρεμότητες του έργου, την ανάγκη συμπληρωματικής μελέτης και πρόσθετης χρηματοδότησης, καθώς και για τον στόχο που τέθηκε από τη Δημοτική Αρχή για την επιστροφή των μαθητών τον Σεπτέμβριο του 2027, με αναφορά και στο ενδεχόμενο των Χριστουγέννων του ίδιου έτους.

Η παρουσία μας στη συνάντηση, η ανταλλαγή απόψεων και η ενημέρωση που λάβαμε δεν αποτελούν αποδοχή των καθυστερήσεων ούτε συγκατάθεση για οποιαδήποτε περαιτέρω παράτασή τους. Αποτελούν μέρος της θεσμικής μας ευθύνης να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να διεκδικούμε λύσεις και να ζητούμε σαφείς δεσμεύσεις για την ολοκλήρωση του έργου.

Πίσω από τις ημερομηνίες υπάρχουν παιδιά

Το έργο ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος ξεκίνησε το 2021. Έχουν περάσει χρόνια και οι μαθητές εξακολουθούν να στεγάζονται σε προσωρινές λυόμενες αίθουσες στον χώρο του ΕΠΑΛ, μακριά από το σχολικό περιβάλλον που δικαιούνται.

Η παρατεταμένη αυτή κατάσταση επηρεάζει την καθημερινότητα των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους. Οι συνθήκες συνύπαρξης πολλών μαθητών στον ίδιο χώρο, οι κοινές εγκαταστάσεις και, κυρίως, τα ζητήματα ασφαλούς προσέλευσης και αποχώρησης αποτελούν λόγους διαρκούς ανησυχίας.

Για εμάς, όμως, το ζήτημα δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι το σχολείο των παιδιών μας. Είναι ο χώρος όπου μαθαίνουν, μεγαλώνουν, δημιουργούν φιλίες και χτίζουν το μέλλον τους.

Κάθε ημέρα καθυστέρησης είναι μία ακόμη ημέρα που τα παιδιά μας στερούνται την ομαλή σχολική καθημερινότητα που τους αξίζει.

Δεν επιδιώκουμε την αντιπαράθεση με κανέναν. Δεν μας ενδιαφέρει η δημιουργία εντυπώσεων ούτε η αναζήτηση ευθυνών για λόγους αντιπαλότητας. Μας ενδιαφέρει να βρεθεί οριστική λύση. Ωστόσο, η συνεργασία δεν σημαίνει σιωπή, όπως και η ενημέρωση δεν σημαίνει αποδοχή.

Τι ζητάμε

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Νεάπολης ζητά:

Την ολοκλήρωση της συμπληρωματικής μελέτης και την προώθηση όλων των αναγκαίων διαδικασιών χωρίς νέες καθυστερήσεις.

Την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των εργασιών που απομένουν.

Ένα συγκεκριμένο και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, με σαφή ενδιάμεσα βήματα και τακτική ενημέρωση για την πρόοδο του έργου.

Την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος επιστροφής των μαθητών τον Σεπτέμβριο του 2027.

Τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την ασφάλεια των μαθητών κατά την προσέλευση, την παραμονή και την αποχώρησή τους από τις προσωρινές εγκαταστάσεις.

Τη συνεχή και επίσημη ενημέρωση των Συλλόγων Γονέων, των σχολικών μονάδων και της τοπικής κοινωνίας για κάθε ουσιαστική εξέλιξη.

Αναμένουμε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στις ενέργειες που μας παρουσιάστηκαν και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος που η ίδια έθεσε.

Για τα παιδιά μας αξίζει να επιμείνουμε

Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλους τους αρμόδιους φορείς, να παρακολουθεί την πορεία του έργου και να διεκδικεί με υπευθυνότητα την ολοκλήρωσή του.

Η στάση μας είναι θεσμική, η διάθεσή μας συνεργατική και ο στόχος μας κοινός: να αποκτήσουν τα παιδιά μας το σχολείο που τους αξίζει.

Δεν ζητάμε προνόμια. Δεν ζητάμε εξυπηρετήσεις. Ζητάμε το αυτονόητο: ένα ολοκληρωμένο, ασφαλές και λειτουργικό σχολικό συγκρότημα, στο οποίο οι μαθητές θα μπορούν να φοιτούν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

Γιατί πίσω από κάθε αίθουσα που δεν έχει παραδοθεί, πίσω από κάθε καθυστέρηση και πίσω από κάθε νέα ημερομηνία, υπάρχουν παιδιά που περιμένουν να επιστρέψουν στο σχολείο τους.

Και για αυτά τα παιδιά οφείλουμε όλοι να συνεχίσουμε να προσπαθούμε, με συνέπεια, συνεργασία και επιμονή, μέχρι να δοθεί οριστική λύση.

Το σχολείο της Νεάπολης δεν είναι απλώς ένα έργο. Είναι το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνωντου Γυμνασίου