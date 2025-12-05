Η κακοκαιρία Byron έκανε αισθητή την παρουσία της. Η ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων και Οχημάτων, κ. Στέργιο Ατσαλάκη, ο οποίος ενημέρωσε για την πορεία της βροχόπτωσης και περιέγραψε πώς εξελίχθηκε η νύχτα και αν προέκυψαν προβλήματα.

Όπως ανέφερε, ένα δέντρο έπεσε στην οδό Επιμενίδου, ενώ το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε τοποθετηθεί στην εξέδρα της λίμνης του Αγίου Νικολάου, από τους δυνατούς ανέμους κατέρρευσε. Ήδη καταβάλλονται προσπάθειες από τον κ. Γιώργο Μπελούκα, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τους ηλεκτρολόγους, ώστε να αποκατασταθεί και να είναι έτοιμο για τη φωταγώγηση της επόμενης ημέρας.

Μέσα στην πόλη καταγράφηκαν ζημιές σε ομπρέλες και τέντες καταστημάτων. Σε ορισμένα σημεία του οδικού δικτύου – όπως στη Λατσίδα, στην παραλία του Μπούφου και στον δρόμο προς Μίλατο – έχουν εντοπιστεί φερτά υλικά, τα οποία απομακρύνουν τα μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος τόνισε ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή και συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να τηρούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Επεσήμανε επίσης ότι, σε περίπτωση αποστολής μηνύματος από το 112, οι οδηγίες θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα από όλους.

Όσον αφορά τη συνέχεια των φαινομένων, ανέφερε ότι στην Κρήτη αναμένεται ένα ακόμη, μικρότερης έντασης, κύμα κακοκαιρίας το μεσημέρι.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ