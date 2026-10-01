Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή η «Κουνδούρειος» Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίου Νικολάου συμμετείχε στην 5η ημέρα της 2ης Διεθνούς Εβδομάδας για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, που πραγματοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (21-25 Σεπτεμβρίου 2026)στο Ηράκλειο.

Σε αυτή την εβδομάδα συμμετείχαν 70 Βιβλιοθηκονόμοι από 24 χώρες και Πανεπιστημιακά Ιδρύματαπαρουσιάζοντας καινοτόμες δράσεις και καλές πρακτικές. στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ).

Το κεντρικό θέμα της 5ης ημέρας ήταν «Ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων και ορθές πολιτικές», αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι βιβλιοθήκες στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην κοινωνική συμμετοχή και στη σύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής, η «Κουνδούρειος»Δημοτική Βιβλιοθήκη παρουσίασε εισήγηση με θέμα: Η «Κουνδούρειος» Δημοτική Βιβλιοθήκη ως χώρος μάθησης, πολιτισμού και δημιουργικότητας: Μια διαδρομή ανακάλυψης μέσα από την ανάγνωση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των παιδιών».

Η παρουσίαση ανέδειξε τη διαδρομή της Βιβλιοθήκης από την ίδρυσή της το 1964 αλλά και τη σταδιακή εξέλιξή της σε έναν ζωντανό χώρο μάθησης,εξερεύνησης, δημιουργικότητας και πολιτισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, στη συνεργασία με τα σχολεία και τους τοπικούς φορείς.

Η «Κουνδούρειος» Δημοτική Βιβλιοθήκη διαθέτει σήμερα μια πλούσια συλλογή που είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του ανοιχτού διαδικτυακούκαταλόγου της, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες- ερευνητές να αναζητούν εύκολα τα τεκμήρια που ψάχνουν.

Παράλληλα αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων. Μέσα από τη συνεργασία της με το Future Library, την Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μουσείο Καζαντζάκη, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τοΔίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών, την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα σχολεία και τοπικούς φορείς δημιουργεί ευκαιρίες μάθησης και συμμετοχής για παιδιά και μεγάλους.

Από το 2012 έως σήμερα, οι δράσεις έχουν μετατρέψει τον χώρο της Βιβλιοθήκης σε ένα ζωντανό περιβάλλον, όπου η ανάγνωση συναντά το παιχνίδι, το παιχνίδι γεννά τη γνώση, η γνώση εμπνέει τη δημιουργία και η δημιουργία μετατρέπεται σε εμπειρία και πολιτισμό.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης επιχειρήθηκε ένα μικρό «ταξίδι» στις δράσεις της Βιβλιοθήκης: από την προφορική παράδοση, τα παραδοσιακά επαγγέλματα, την υφαντική, τη γαστρονομία, τη μουσική, την τέχνη, τοπεριβάλλον, την επιστήμη, τη γεωμετρία, το διάστημα και τη γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι δράσεις φιλαναγνωσίας και δημιουργικής έκφρασης, όπως η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, οι γιορτές, οι εκθέσεις βιβλίου, οι επισκέψεις σχολείων, τα εργαστήρια, αλλά και δράσεις που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση, όπως η γνωριμία με την αφή και τη γραφή Braille.

Το βασικό μήνυμα της παρουσίασης ήταν ότι: «Η βιβλιοθήκη δεν είναι μόνο τα βιβλία που βρίσκονται στα ράφια. Είναι κυρίως όσα συμβαίνουν ανάμεσα στα βιβλία και στους χρήστες της».

Όταν μια βιβλιοθήκη ανοίγει πραγματικά τις πόρτες της στα παιδιά, μπορεί να γίνει ένας χώρος όπου τα παιδιά διαβάζουν, φαντάζονται, δημιουργούν καισυνεργάζονται, ένας τόπος όπου κάθε παιδί βρίσκει χώρο για τη δική του φωνή και όπου η γνώση συναντά τη χαρά.

Για την «Κουνδούρειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη, η συμμετοχή στη 2η Διεθνή Εβδομάδα για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να παρουσιαστεί το έργο της, να μοιραστεί την εμπειρία της και να αναδειχθεί ο ρόλος της ως ενεργού κυττάρου της τοπικής κοινωνίας.

Γιατί η μεγαλύτερη αξία μιας βιβλιοθήκης δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία που φιλοξενεί, αλλά και στα παιδιά που μέσα από αυτήν βοηθά να ονειρευτούν έναν μεγαλύτερο κόσμο.

Η «Κουνδούρειος» Δημοτική Βιβλιοθήκη θα συνεχίσει να χτίζει αυτόν τον κόσμο μαζί με τα παιδιά, τις οικογένειες, τα σχολεία και την τοπική κοινωνία,δημιουργώντας νέες διαδρομές γνώσης, έμπνευσης, δημιουργίας και πολιτισμού.

Θερμές ευχαριστίες προς την οργανωτική επιτροπή για την πρόσκληση, τη συνεργασία και την άριστη διοργάνωση της 2ης Διεθνούς Εβδομάδας για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Άγιος Νικόλαος, 30 Σεπτεμβρίου 2026

Ειρήνη Δραγασάκη

Βιβλιοθηκονόμος MSc «Κουνδουρείου» Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίου Νικολάου