Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς, σύμφωνα με την επικαιροποίηση (01-10-2026/1210 C) του 6/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, συνεχίζονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης στην Κρήτη σήμερα Πέμπτη (01-10-2026) έως τις απογευματινές ώρες. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση θα υπάρχει έως το μεσημέρι της Παρασκευής (02-10-2026) και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα της Παρασκευής (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026) έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026), με κύρια χαρακτηριστικά:

α) τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες

β) τους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους

Συστήνουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους.

Συνοπτικά:

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

Όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες, παράκτιες περιοχές και στην ύπαιθρο.

Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας:

https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias

όπως και στο CivilCrete Τάλως App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete

https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ