Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου συμμετείχε μέσω του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε στοχευμένες δράσεις κοινωνικής και ιατρικής μέριμνας στον ορεινό οικισμό Τάπες και στο χωριό Κρούστας της Κινητής Ομάδας Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ – η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας – που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 20 Αυγούστου και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 αντίστοιχα.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής του Δήμου μας στις νέες δράσεις που έχει θεσπίσει ο ΕΟΔΥ για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Εξειδικευμένο κλιμάκιο με τη φυσική παρουσία ιατρού, των νοσηλευτών της ΚΟΜΥ και των στελεχών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», επισκέφθηκε κατ’ οίκον τους κατοίκους των παραπάνω περιοχών και κατά τη διάρκεια της δράσης, παρασχέθηκαν απαραίτητες νοσηλευτικές πράξεις, ιατρικές εκτιμήσεις και συμβουλευτική υποστήριξη σε πολίτες που αντιμετωπίζουν αντικειμενικές δυσκολίες μετακίνησης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της δράσης στις περιοχές Τάπες και Κρούστα, επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη διαρκή στήριξη των απομακρυσμένων περιοχών, εξασφαλίζοντας ότι κανένας συνδημότης μας δεν μένει χωρίς πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας.

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου μέσω και του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την ανακούφιση ευπαθών ομάδων, την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.