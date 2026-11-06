Στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), που ξεκίνησε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα και ολοκληρώνεται το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, συμμετέχει ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Γιώργο Αστρουλάκη, Στέργιο Ατσαλάκη και Κώστα Καστελλιανάκη.

Με κεντρικό σύνθημα «Ισχυροί Δήμοι – Ισχυρές Τοπικές Κοινωνίες – Ισχυρή Ελλάδα», το συνέδριο συγκεντρώνει αιρετούς εκπροσώπους από όλη τη χώρα, με στόχο την ανάδειξη των σημαντικών ζητημάτων που απασχολούν τους Δήμους και τη διαμόρφωση κοινών θέσεων και διεκδικήσεων για το μέλλον της Αυτοδιοίκησης.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκονται η οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα των Δήμων, η ενίσχυση της θεσμικής, διοικητικής και οικονομικής τους αυτοτέλειας, η εξασφάλιση επαρκών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων, όπως οι υδάτινοι πόροι, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η πολιτική προστασία και η κλιματική ανθεκτικότητα.

Η συμμετοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου αποτελεί σημαντική ευκαιρία για διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασιών με εκπροσώπους Δήμων από όλη τη χώρα, με στόχο την ανάδειξη των τοπικών ζητημάτων και την προώθηση ουσιαστικών λύσεων προς όφελος των πολιτών.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης αναφέρει:

«Η συμμετοχή μας στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση, να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες και να διεκδικήσουμε ουσιαστικές λύσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Κατά τη γνώμη μου, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κινούνται σε θετική κατεύθυνση, όπως η ενίσχυση της χρηματοδότησης για τη σχολική στέγη, τη δημοτική οδοποιία και την ανακύκλωση, η αντιμετώπιση των ενεργειακών οφειλών των Δήμων και η δυνατότητα αύξησης του τέλους παρεπιδημούντων. Πρόκειται για χρήσιμες παρεμβάσεις, που όμως δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης. Παραμένει δίκαιη και αναγκαία η διεκδίκηση περισσότερων πόρων, εξειδικευμένου προσωπικού και ουσιαστικών θεσμικών αλλαγών.

Οι Δήμοι χρειάζονται ένα σύγχρονο και ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, με σαφείς αρμοδιότητες, διοικητική αυτοτέλεια και πραγματική δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις και να τις υλοποιούν, χωρίς περιττές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης επιχειρεί να ρυθμίσει σημαντικά ζητήματα, ωστόσο η εφαρμογή του θα πρέπει να αξιολογηθεί στην πράξη και, όπου απαιτείται, να υπάρξουν στοχευμένες βελτιώσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. Χρειαζόμαστε διαδικασίες που θα διευκολύνουν την οργανωμένη πολεοδόμηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με ασφάλεια δικαίου, σεβασμό στο περιβάλλον, σαφείς κανόνες και επαρκή χρηματοδότηση. Όχι όμως διαρκείς περιορισμούς, αβεβαιότητες και εμπόδια που ακυρώνουν τις δυνατότητες ανάπτυξης των οικισμών και δυσχεραίνουν ιδιαίτερα τη δραστηριότητα της μικρομεσαίας οικονομίας. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη δεν είναι αντίθετοι στόχοι. Μπορούν και πρέπει να συνυπάρχουν.

Παράλληλα, διεκδικούμε σταθερούς και επαρκείς οικονομικούς πόρους, ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών για τη μελέτη, τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση έργων.

Δεν αρκεί να ανατίθενται στους Δήμους περισσότερες ευθύνες. Πρέπει να τους παρέχονται και τα μέσα για να ανταποκρίνονται σε αυτές.

Η Αυτοδιοίκηση χρειάζεται την εμπιστοσύνη της Πολιτείας, θεσμική ενίσχυση και μεγαλύτερη ελευθερία δράσης, με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία.

Αυτή είναι η Αυτοδιοίκηση που διεκδικούμε. Για ισχυρούς Δήμους, για βιώσιμη ανάπτυξη και για καλύτερη καθημερινότητα των πολιτών.

Με παρουσία, συνεργασία και διεκδίκηση, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για έναν Δήμο Αγίου Νικολάου που προχωρά μπροστά».

Από τον Δήμο Αγ.Νικολάου

