Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (24/09) στα Χανιά, στην περιοχή μεταξύ Περιβολίων και Ποτιστήριων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονη εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι, με αποτέλεσμα η νεαρή οδηγός να εγκλωβιστεί στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων με δύο πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της 19χρονης.

Η νεαρή, που είχε τις αισθήσεις της, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, όπως αναφέρει το cretalive.