Συνελήφθη σήμερα ημεδαπός και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπής, κατηγορούμενων για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής και της νομοθεσίας περί όπλων, στο Ηράκλειο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της ζωοκλοπής, της ανεπιτήρητης βόσκησης καθώς και της παράνομης οπλοκατοχής και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στο αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, πρωινές ώρες σήμερα (24.09.2026) οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία 46χρονου ημεδαπού σε περιοχή του Δήμου Βιάννου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 φυσίγγια.

Ακολούθησε έρευνα στο ποιμνιοστάσιο που διατηρεί, όπου δεν ανευρέθηκαν τα 218 αιγοπροβατοειδή τα οποία αναγράφονται στην υποβληθείσα κτηνοτροφική του δήλωση.

Στο πλαίσιο των ερευνών, στην ευρύτερη περιοχή εντοπίσθηκε ανεπιτήρητο ποίμνιο 105 αιγοπροβάτων μέρος των οποίων ανήκουν στον ανωτέρω ημεδαπό και σε 52χρονη ημεδαπή, τα οποία περισυλλέγησαν και μεταφέρθηκαν για φύλαξη σε χώρο του Δήμου Ιεράπετρας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.