Η ενιαία επιδημιολογική έκθεση της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου 2026

Στην παρούσα έκθεση, έως και την εβδομάδα 38/2026 (14/9/2026 έως 20/9/2026), γίνεται ανασκόπηση των διαθέσιμων επιδημιολογικών δεδομένων των συστημάτων επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος (SARS CoV-2, ιοί γρίπης και αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV) στη χώρα μας.

Συνοπτικά:

Γριπώδης συνδρομή – ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

– Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα από τα τέλη της άνοιξης, παρουσιάζοντας μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 38/2026 παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

– Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σταθερά σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις. Την εβδομάδα 38/2026 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 – λοίμωξη COVID-19

– Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Κατά την εβδομάδα 38/2026 σημειώθηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

– Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν πτωτική τάση από την αρχή του έτους, κυμαινόμενες πλέον σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές. Στη διάρκεια του καλοκαιριού καταγράφηκαν σποραδικές μόνο νέες εισαγωγές. Την εβδομάδα 38/2026 καταγράφηκαν 35 νέες εισαγωγές COVID-19 (αριθμός εισαγωγών κατά την προηγούμενη εβδομάδα: Ν=36).

Ιός της γρίπης

– Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), εξακολουθεί να παραμένει σε επίπεδα κάτω του 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), με την εξαίρεση των δύο πρώτων εβδομάδων του Αυγούστου. Σημειώνεται ότι όπως κάθε χρόνο, μεμονωμένα περιστατικά γρίπης ή εντοπισμένες συρροές εμφανίζονται και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ειδικά σε καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας με επισκεψιμότητα από ταξιδιώτες του νότιου ημισφαιρίου. Την εβδομάδα 38/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για

γρίπη δείγματα από τις δειγματοληψίες στην κοινότητα. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) τα επίπεδα θετικότητας μετά την εβδομάδα 11/2026 κυμαίνονται επίσης σε χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 38/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για γρίπη δείγματα από τις δειγματοληψίες του δικτύου SARI.

– Οι νέες εισαγωγές παρουσιάζουν πτωτική τάση από την αρχή του έτους, κυμαινόμενες πλέον σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές. Στη διάρκεια του καλοκαιριού καταγράφηκαν σποραδικές μόνο νέες εισαγωγές. Την εβδομάδα 38/2026 καταγράφηκαν 11 νέες εισαγωγές γρίπης, παραμένοντας σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=12).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός – RSV

– Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Την εβδομάδα 38/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης SARI. Ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Αναλυτικά η Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων του ΕΟΔΥ