Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και ο Όμιλος ΔΕΗ υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε σχολικές μονάδες στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γνώση – Πρόληψη – Ζωή», ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαιδευτικών δράσεων Κυκλοφοριακής Αγωγής και ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια στην Κρήτη.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της ΔΕΗ στο πλαίσιο του πυλώνα ανάπτυξης έργων Δημιουργίας Διαμοιραζόμενης Αξίας «ΔΕΗ ενεργώ για την κοινωνία» και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για όλους τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λασιθίου, με σύγχρονες βιωματικές και διαδραστικές μεθόδους μάθησης, καθώς και ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Οδική Ασφάλεια που απευθύνονται στο ευρύ κοινό και στις τοπικές κοινωνίες.

Μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ., εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), οι μαθητές θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην Κυκλοφοριακή Αγωγή και την Οδική Ασφάλεια, μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν κινδύνους, να μετακινούνται με ασφάλεια ως πεζοί, ποδηλάτες, επιβάτες και χρήστες μέσων μικροκινητικότητας και να υιοθετούν υπεύθυνη και ασφαλή οδική συμπεριφορά.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 17:00 έως τις 22:00, το πρόγραμμα «Γνώση – Πρόληψη – Ζωή» συνεχίζεται με ανοιχτή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Οδική Ασφάλεια, στο Θεατράκι – Εξέδρα, στη Λίμνη Αγίου Νικολάου.

Μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε βιωματικές δραστηριότητες και να γνωρίσουν εκπαιδευτικά εργαλεία και προσομοιωτές του Ι.Ο.ΑΣ., με τα οποία αναδεικνύονται με ασφαλή και βιωματικό τρόπο οι κίνδυνοι που συνδέονται με επικίνδυνες συμπεριφορές κατά την οδήγηση και τη μετακίνηση. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για την ηλεκτροκίνηση στο πλαίσιο της βιώσιμης κινητικότητας, δίνοντας στους κατοίκους της περιοχής τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τις νέες τεχνολογίες και τις αλλαγές που διαμορφώνουν το μέλλον των μετακινήσεων.

Το πρόγραμμα «Γνώση – Πρόληψη – Ζωή» θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα σε σχολικές μονάδες της Ιεράπετρας και της Σητείας, όπου θα πραγματοποιηθούν επίσης ανοιχτές δράσεις Οδικής Ασφάλειας για το ευρύ κοινό, διευρύνοντας την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε ολόκληρο το Νομό Λασιθίου.

Η πρωτοβουλία «Γνώση – Πρόληψη – Ζωή», που υλοποιείται από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και τον Όμιλο ΔΕΗ, αναδεικνύει τη σημασία των συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και Κοινωνίας των Πολιτών για την καλλιέργεια Παιδείας Οδικής Ασφάλειας, την πρόληψη των τροχαίων συμβάντων, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στο δρόμο, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους νέους.