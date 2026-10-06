Σε περιπέτεια με αίσιο τέλος σήμερα το μεσημέρι, εξελίχθηκε η πεζοπορία Βρετανού τουρίστα στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά. Πρόκειται για 73χρονο ο οποίος αποφάσισε να διαβεί το φαράγγι με τελευταία επικοινωνία με τη σύζυγο του να πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 4/10.

Έκτοτε δεν υπήρξαν σημεία ζωής και η σύζυγος του 73χρονου, από το εξωτερικό όπου και βρίσκεται, ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο άνδρας της το απόγευμα της Κυριακής ήταν εντός του φαραγγιού.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση των Αρχών και των διασωστών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που με 8 διασώστες και δύο οχήματα ενίσχυσαν το έργο των αστυνομικών για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Σήμερα το μεσημέρι ο 37χρονος εντοπίστηκε καλά στην υγεία του παρά την κακοκαιρία που επικράτησε στην περιοχή. Μεταφέρθηκε από τους διασώστες σε ασφαλές σημείο ενώ επικοινώνησε και με την οικογένεια του.