Ηράκλειο: Εξεράγη ηλεκτρονικό τσιγάρο στο στόμα άνδρα

Ηράκλειο: Εξεράγη ηλεκτρονικό τσιγάρο στο στόμα άνδρα

15/09/2025
Συμπληρωματική πρόταση για τον νέο κόμβο Λακωνίων – σύνδεση με Ηράκλειο και χρήση της παλιάς εθνικής οδού

Συμπληρωματική πρόταση για τον νέο κόμβο Λακωνίων – σύνδεση με Ηράκλειο και χρήση της παλιάς εθνικής οδού

15/09/2025
Εκδήλωση για βασική υποστήριξη ζωής και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στο Βραχάσι

Εκδήλωση για βασική υποστήριξη ζωής και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στο Βραχάσι

15/09/2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Weaving hope, το «Υφαντό της Ελπίδας»

Weaving hope, το «Υφαντό της Ελπίδας»

15/09/2025
Super Cup Λασιθίου: ΑΟΑΝ- Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Super Cup Λασιθίου: ΑΟΑΝ- Α.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

15/09/2025
Πρόσληψη 33 ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Κέντρο Μουσικών Σπουδών (ΚΜΣ) Δήμου Ιεράπετρας

Πρόσληψη 33 ατόμων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Κέντρο Μουσικών Σπουδών (ΚΜΣ) Δήμου Ιεράπετρας

15/09/2025
Επιστροφή ενοικίου: Λήγει η προθεσμία για τον κωδικό 81

Επιστροφή ενοικίου: Λήγει η προθεσμία για τον κωδικό 81

15/09/2025
ΕΣΠΑ
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
Φωτογραφία στο Anatolh.com
No Result
View All Result
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Ηράκλειο: Εξεράγη ηλεκτρονικό τσιγάρο στο στόμα άνδρα

by ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
15/09/2025
in Ηράκλειο
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Share on FacebookShare on Twitter

Ένα απίστευτο κι όμως αληθινό περιστατικό συνέβη πριν μέρες στο Ηράκλειο. Ηρακλειώτης επισκέφθηκε τον οδοντίατρο του Μανώλη Αγγελάκη ζητώντας του βοήθεια. Ο άτυχος άνδρας, είχε ένα ατύχημα, όταν έσκασε ηλεκτρονικό τσιγάρο την στιγμή που το είχε μπροστά στο στόμα του.

Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα ορατό και ξεκάθαρο και σοκάρει. Τα δύο του δόντια εκγομφώθηκαν τα υπόλοιπα πρόσθια άνω και κάτω απέκτησαν κινητικότητα και τραυματίστηκαν τα χείλια του.

 

Όπως περιέγραψε, αυτό ήταν αποτέλεσμα τις ανάκρουσης του τσιγάρου. Ο κ. Αγγελάκης αναφέρει πως “το μπροστά κομμάτι του τσιγάρου εκτοξεύτηκε στην κουρτίνα όπου άρπαξε φωτιά” και συμπλήρωσε: “Από καθαρή τύχη μέσα στην ατυχία του δεν τραυματίστηκε το παιδί του που ήταν μπροστά του δευτερόλεπτα πριν”.

Το θύμα θα πρέπει να υποβληθεί σε πολύωρες και επίπονες οδοντιατρικές πράξεις ώστε να αποκαταστήσει το πρόβλημα που προκλήθηκε. Άρα εκτός τις συνέπειες του καπνίσματος υπάρχουν και αυτά…σχολιάζει ο γιατρός στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Και όποιος καπνίζει κάτι τέτοιο, κινδυνεύουν και οι γύρω του,κατέληξε σχολιάζοντας το περιστατικό.

Πηγή: flashnews.gr

Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com
Φωτογραφία στο Anatolh.com

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result

Copyright © Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Powered & Designed by
1 BIT - ONE BIT - Σχεδιασμός ιστοσελίδων - Προώθηση ιστοσελίδων - Digital Marketing