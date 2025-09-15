Ηράκλειο: Εξεράγη ηλεκτρονικό τσιγάρο στο στόμα άνδρα

Ένα απίστευτο κι όμως αληθινό περιστατικό συνέβη πριν μέρες στο Ηράκλειο. Ηρακλειώτης επισκέφθηκε τον οδοντίατρο του Μανώλη Αγγελάκη ζητώντας του βοήθεια. Ο άτυχος άνδρας, είχε ένα ατύχημα, όταν έσκασε ηλεκτρονικό τσιγάρο την στιγμή που το είχε μπροστά στο στόμα του.

Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα ορατό και ξεκάθαρο και σοκάρει. Τα δύο του δόντια εκγομφώθηκαν τα υπόλοιπα πρόσθια άνω και κάτω απέκτησαν κινητικότητα και τραυματίστηκαν τα χείλια του.

Όπως περιέγραψε, αυτό ήταν αποτέλεσμα τις ανάκρουσης του τσιγάρου. Ο κ. Αγγελάκης αναφέρει πως “το μπροστά κομμάτι του τσιγάρου εκτοξεύτηκε στην κουρτίνα όπου άρπαξε φωτιά” και συμπλήρωσε: “Από καθαρή τύχη μέσα στην ατυχία του δεν τραυματίστηκε το παιδί του που ήταν μπροστά του δευτερόλεπτα πριν”.

Το θύμα θα πρέπει να υποβληθεί σε πολύωρες και επίπονες οδοντιατρικές πράξεις ώστε να αποκαταστήσει το πρόβλημα που προκλήθηκε. Άρα εκτός τις συνέπειες του καπνίσματος υπάρχουν και αυτά…σχολιάζει ο γιατρός στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Και όποιος καπνίζει κάτι τέτοιο, κινδυνεύουν και οι γύρω του,κατέληξε σχολιάζοντας το περιστατικό.

