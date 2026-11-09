Τραμπ στο «60 Minutes»: Το MAGA μπορεί να συνεχίσει χωρίς εμένα, χάσαμε γιατί δεν περάσαμε το μήνυμά μας

Την πεποίθηση ότι το κίνημα MAGA μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, αλλά και την εκτίμηση ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τις ενδιάμεσες εκλογές επειδή δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά το μήνυμά τους, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν, η άνοδος των τιμών της βενζίνης και η δυσαρέσκεια απέναντι στο Ισραήλ επηρέασαν το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ παραδέχθηκε ότι η σκληρή πολιτική απελάσεων είχε πολιτικό κόστος.

Μετά το δυσμενές εκλογικό αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικανούς, ο Τραμπ ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο Ρος Ντάουθατ για το πολιτικό μέλλον του κινήματος Make America Great Again (MAGA), καθώς η δεύτερη προεδρική θητεία του εισέρχεται στην τελική της διετία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πολιτική κατεύθυνση που διαμόρφωσε μπορεί να διατηρηθεί ακόμη και μετά τη δική του αποχώρηση από την εξουσία.

«Νομίζω πως ναι, επειδή το MAGA είναι ουσιαστικά κοινή λογική», δήλωσε απαντώντας στο ερώτημα εάν το κίνημα μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει χωρίς τον ίδιο.

«Το MAGA σημαίνει ισχυρά σύνορα, ισχυρό στρατό. Έχουμε δημιουργήσει πλούτο σε επίπεδο που η χώρα μας δεν έχει ξαναδεί», υποστήριξε.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η ακρίβεια συνέβαλαν στην εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι η δυσαρέσκεια για τον πόλεμο στο Ιράν και η αύξηση των τιμών της βενζίνης επηρέασαν αρνητικά τους Ρεπουμπλικανούς στις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι Ρεπουμπλικάνοι έχασαν περισσότερες από 40 έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τουλάχιστον επτά στη Γερουσία, ενώ σε ορισμένες εκλογικές αναμετρήσεις δεν είχαν ακόμη οριστικοποιηθεί τα αποτελέσματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι απώλειες καταγράφηκαν ακόμη και σε περιοχές όπου ο Τραμπ είχε επικρατήσει με διψήφια διαφορά στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του CBS News, περίπου το 63% των ψηφοφόρων αποδοκίμαζε την προεδρική του θητεία, ενώ το 44% δήλωσε ότι ψήφισε με βασικό κίνητρο την αντίθεσή του στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο ίδιος, πάντως, απέδωσε το μεγαλύτερο μέρος της ήττας στο γεγονός ότι δεν ήταν προσωπικά υποψήφιος. Υποστήριξε ότι αρκετοί ψηφοφόροι δεν προσήλθαν στις κάλπες, ενώ άλλοι δεν υποστήριξαν τους υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Υπερασπίστηκε την οικονομική πολιτική, αλλά παραδέχθηκε ότι δεν πέρασε το μήνυμα

Ο Τραμπ επέμεινε ότι η οικονομική πορεία των ΗΠΑ είναι εξαιρετική, επικαλούμενος τις επιδόσεις της χρηματιστηριακής αγοράς και τα υψηλά επίπεδα των συνταξιοδοτικών λογαριασμών.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν διαφορετική εικόνα για την αντίληψη των πολιτών. Περίπου τα τρία τέταρτα των ψηφοφόρων χαρακτήρισαν την κατάσταση της οικονομίας κακή ή όχι ιδιαίτερα καλή, ενώ το 70% αυτών ψήφισε Δημοκρατικούς υποψηφίους για τη Βουλή.

Οι ανησυχίες επικεντρώνονταν κυρίως στις τιμές των καυσίμων, των τροφίμων, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και της υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα, περίπου τα δύο τρίτα των ψηφοφόρων εκτιμούσαν ότι η δασμολογική πολιτική του Τραμπ επιβαρύνει την αμερικανική οικονομία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε ότι το πρόβλημα ενδέχεται να ήταν η αδυναμία της κυβέρνησης να επικοινωνήσει αποτελεσματικά τα αποτελέσματα της πολιτικής της.

«Νομίζω ότι ήταν κακό μήνυμα, ίσως από εμένα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των επιλογών του μέσα στους επόμενους δύο έως τέσσερις μήνες, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης.

Δεν αποκλείει νέα κλιμάκωση με το Ιράν, αλλά υποστηρίζει ότι δεν την επιδιώκει

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την απόφασή του να προχωρήσει σε στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η εξασθένηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης και η υποχώρηση του πυρηνικού της προγράμματος δικαιολογούν την επιλογή του.

Αναφερόμενος στην ανάρτηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε αποδώσει τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στον αντιδημοφιλή πόλεμο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν διαφωνεί με την εκτίμησή του, θέτοντας, ωστόσο, ένα διαφορετικό ερώτημα: αν θα έπρεπε να επαναλάβει την επίθεση κατά του Ιράν.

Η απάντησή του, όπως είπε, είναι ένα κατηγορηματικό «ναι».

Υποστήριξε ότι ιστορικά η απόφαση θα αξιολογηθεί θετικά, ακόμη κι αν βραχυπρόθεσμα προκαλεί πολιτικό κόστος.

Εξέφρασε, μάλιστα, την εκτίμηση ότι θα είχε δεχθεί πολύ σκληρότερη κριτική εάν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικά όπλα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Όταν ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να κλιμακώσει εκ νέου τη σύγκρουση μετά το τέλος των ενδιάμεσων εκλογών, απάντησε ότι δεν επιδιώκει μια τέτοια εξέλιξη και δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος να το κάνει.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον, σημειώνοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ ενδέχεται να της προσφέρει ένα επιπλέον κίνητρο.

Παραδέχθηκε ότι η πολιτική απελάσεων ήταν «πολύ σκληρή»

Μία από τις σημαντικότερες παραδοχές της συνέντευξης αφορούσε τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

Παρότι ο πρόεδρος υποστήριξε ότι έλαβε άριστη βαθμολογία για την προστασία των συνόρων και την απομάκρυνση εγκληματιών από τη χώρα, αναγνώρισε ότι η εφαρμογή των απελάσεων προκάλεσε αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις εξόδου, το 58% των ψηφοφόρων θεωρούσε ότι η κυβέρνηση είχε προχωρήσει υπερβολικά στις παρεμβάσεις της για τη μετανάστευση.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι μεταξύ των ανθρώπων που απελάθηκαν βρίσκονταν και άτομα που είχαν σταθερές θέσεις εργασίας, ακόμη κι αν είχαν παραβιάσει τη μεταναστευτική νομοθεσία εισερχόμενοι παράνομα στις ΗΠΑ.

Αναγνώρισε, επίσης, ότι υπάρχει σημαντικό τμήμα της αμερικανικής κοινωνίας που θεωρεί πως όσοι εργάζονται, πληρώνουν φόρους και δεν έχουν διαπράξει άλλα αδικήματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στη χώρα.

«Νομίζω ότι ήταν πολύ σκληρή», είπε χαρακτηριστικά για την πολιτική απελάσεων.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο για να βρεθεί μια λύση στο μεταναστευτικό.

Αρνήθηκε ότι προτεραιότητά του είναι η αύξηση της προσωπικής του περιουσίας

Ο Τραμπ απέρριψε τις επικρίσεις ότι αξιοποιεί την προεδρία για να ενισχύσει τα προσωπικά και επιχειρηματικά του συμφέροντα.

Ερωτηθείς για δημοσίευμα του Forbes, σύμφωνα με το οποίο η περιουσία του αυξήθηκε κατά σχεδόν 3 δισ. δολάρια από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι δεν ασχολείται ιδιαίτερα με την καθαρή αξία των περιουσιακών του στοιχείων.

«Δεν αφιερώνω σχεδόν καθόλου χρόνο στην καθαρή μου περιουσία. Δεν με ενδιαφέρει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχει περισσότερα χρήματα από όσα θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί.

Αρνήθηκε, επίσης, ότι οι επενδύσεις του επηρεάζουν τις προεδρικές αποφάσεις του, υποστηρίζοντας ότι τα περιουσιακά του στοιχεία είναι τοποθετημένα σε ευρείς χρηματιστηριακούς δείκτες και ότι οι γιοι του έχουν αναλάβει τη διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων αποτελούν ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν όλοι οι πρόεδροι, καθώς στελέχη αποχωρούν από την κυβέρνηση για να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα.

Προανήγγειλε αλλαγές στην κυβέρνησή του

Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο σημαντικών αλλαγών στο κυβερνητικό του επιτελείο μετά τις εκλογικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών.

Όταν ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να απομακρύνει αξιωματούχους, απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι, παρά την εκτίμησή του προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ενδέχεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές.

Η πρώτη σημαντική εξέλιξη ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη, όταν ανακοινώθηκε η αποχώρηση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, από τη θέση της. Τη διαδέχθηκε ο Στίβεν Μίλερ.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, για τον οποίο είχαν διατυπωθεί ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του στο Πεντάγωνο. Δήλωσε ότι εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται και χαρακτήρισε άδικες τις εκκλήσεις των Δημοκρατικών για παραπομπή του.

Δεν έχει αποφασίσει αν θα στηρίξει υποψήφιο για τη διαδοχή του

Με τις επόμενες προεδρικές εκλογές να απέχουν περίπου δύο χρόνια, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν σκοπεύει να υποστηρίξει κάποιον υποψήφιο στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών.

Απάντησε ότι πιθανότατα θα το κάνει, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραμείνει εκτός της διαδικασίας.

Ως πιθανοί διάδοχοι του πολιτικού του κινήματος θεωρούνται ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τους οποίους ο πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφέρει.

Είπε, πάντως, ότι υπάρχουν και άλλοι αξιόλογοι πολιτικοί στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών, μεταξύ των οποίων γερουσιαστές με τους οποίους διατηρεί καλές σχέσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η δική του υποστήριξη θα μπορούσε να επηρεάσει καθοριστικά την εκλογική διαδικασία, χωρίς να έχει αποφασίσει εάν θα αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα.

Γιατί δεν μπορεί να συγχωρήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους

Σε μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της συνέντευξης, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τον θάνατο και το ενδεχόμενο να βρεθεί στον παράδεισο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του θρησκευόμενο άνθρωπο και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα πάει στον παράδεισο.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν θα μπορούσε να συγχωρήσει τους πολιτικούς του εχθρούς, προκειμένου να εξασφαλίσει μια τέτοια κατάληξη, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά.

Παραδέχθηκε ότι η εύκολη απάντηση θα ήταν να πει «ναι», ωστόσο επέμεινε ότι δεν μπορεί να συγχωρήσει ορισμένους από τους αντιπάλους του.

«Πιθανότατα δεν μπορώ να το κάνω αυτό, όχι, επειδή μισώ μερικούς από τους εχθρούς μου και πάντα θα το κάνω», δήλωσε χαρακτηριστικά, ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη με μια ασυνήθιστα προσωπική παραδοχή για τη στάση του απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους.

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