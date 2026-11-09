ΔΥΠΑ: Νέες ευκαιρίες απασχόλησης για 27.494 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω

Αυξημένη επιχορήγηση για γυναίκες και άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που προβλέπει τη δημιουργία 27.494 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση για 12 μήνες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε κατηγορίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες πρόσβασης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Με συνολικό προϋπολογισμό 279,6 εκατ. ευρώ, η δράση καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Το πρόγραμμα εστιάζει σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια επανένταξης και ειδικότερα σε άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω και σε άνεργους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω. Για τις δύο αυτές κατηγορίες προβλέπεται αυξημένο ποσοστό επιδότησης.

Το ύψος της επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του ανέργου, με στόχο την ενισχυμένη στήριξη των ομάδων στις οποίες εστιάζει η δράση.

Συγκεκριμένα, με βάση μοναδιαίο κόστος 1.313 ευρώ τον μήνα, η επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

Άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω και άνεργοι άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω: Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μοναδιαίου κόστους, φτάνοντας τα 984,75 ευρώ μηνιαίως.

Άνεργοι άνδρες ηλικίας 30-49 ετών: Η επιχορήγηση διαμορφώνεται στο 50% του μοναδιαίου κόστους, δηλαδή στα 656,50 ευρώ μηνιαίως.

Η επιχορήγηση καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της νέας θέσης για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται οι μικτές μηνιαίες αποδοχές, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν από ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Βασική προϋπόθεση για την ένταξή τους στη δράση είναι να μην έχουν προχωρήσει σε μείωση του προσωπικού τους κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

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