Σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Νεάπολης άσκηση σεισμού, με τη συμμετοχή όλων των σχολικών μονάδων που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα (Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΚ).

Η δράση ξεκίνησε με ενημέρωση των εκπαιδευτικών όλων των σχολικών μονάδων σχετικά με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και τις ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση σεισμού. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί ενημέρωσαν τους μαθητές και τις μαθήτριες των τμημάτων τους, ώστε όλοι/ες να γνωρίζουν πώς πρέπει να αντιδράσουν με ψυχραιμία και ασφάλεια σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ακολούθησε η πραγματοποίηση της άσκησης σεισμού, κατά την οποία εφαρμόστηκαν στην πράξη οι οδηγίες και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα εκκένωσης.

Ιδιαίτερη τιμή και χαρά αποτέλεσε η παρουσία και η συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ευχαριστούμε θερμά τον Υποπυραγό Κωνσταντίνο Αφορδάκο και τον οδηγό Μιχαήλ Βιδάλη για την παρουσία τους, την ενημέρωση, τις πολύτιμες συμβουλές και την ουσιαστική συνδρομή τους στην επιτυχία της δράσης.

Η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας είναι υπόθεση όλων μας! Η ενημέρωση, η πρόληψη, η συνεργασία και η σωστή προετοιμασία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η γνώση και η ετοιμότητα μπορούν να κάνουν τη διαφορά!

Από το Γυμνάσιο Νεάπολης