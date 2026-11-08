Οι επισκέπτες στην Κρήτη μένουν λιγότερες ημέρες και δαπανούν λιγότερα ποσά ανά διανυκτέρευση, αναφέρει μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). Θα πρέπει επομένως η επιτυχία να μετριέται στην απόδοση κάθε επίσκεψης και όχι στον αριθμό των επισκεπτών… περισσότερες μέρες παραμονής και καλύτερη διάχυση της δαπάνης σε όλο το νησί.

Πάνω από το 70% των διεθνών αεροπορικών αφίξεων συγκεντρώθηκε στο τετράμηνο Ιουνίου -Σεπτεμβρίου, επιβαρύνοντας τις υποδομές: «Η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος συγκεντρώνουν μαζί το 47% των διεθνών αφίξεων της χώρας. Αυτό πιέζει το νερό, την ενέργεια, τις μεταφορές και τα σκουπίδια», αναφέρει η μελέτη.

Η Κρήτη διαθέτει 249 πιστοποιημένα ξενοδοχεία (το 31.1% της χώρας και πρώτη θέση μεταξύ των περιφερειών) και 153 Γαλάζιες Σημαίες (περίπου το 24.6% της χώρας).

Στην μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ αναφέρεται ότι ζητούμενο είναι η επιμήκυνση της περιόδου, η αναβάθμιση των υποδομών και η αύξηση του οικονομικού οφέλους για τις τοπικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, προτείνεται να εξεταστεί η ανάπτυξη συνεδριακών υποδομών στην Κρήτη, εν όψει των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης περισσότερων επιβατών από το νέο αεροδρόμιο.

ΛΕΩΝ.Κ.