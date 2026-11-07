Ένα αποφασιστικό βήμα για τη μετεξέλιξη της Κρήτης σε έναν σύγχρονο κόμβο τεχνολογίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια Κρήτης και τον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ). Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι παύει σταδιακά να αντιμετωπίζεται στον δημόσιο διάλογο αποκλειστικά ως μια γιγαντιαία συγκοινωνιακή υποδομή. Αντιθέτως, αναδεικνύεται ως ο κεντρικός πυρήνας ενός δυναμικού τεχνολογικού οικοσυστήματος, εντός του οποίου εντάσσεται πλέον στρατηγικά το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας.

Το μνημόνιο, το οποίο συνυπέγραψαν στο Ηράκλειο ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΗΚ Νίκος Αναστασίου, έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να φέρει κοντά την καινοτομία με την πραγματική οικονομία και επιχειρηματικότητα.

Τι ακριβώς είναι, όμως, το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, στο οποίο επενδύει τόσα η περιφερειακή αρχή; Αποτελεί μια μόνιμη δομή της Περιφέρειας Κρήτης, με κύριο σκοπό τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και την αποτύπωση του οικοσυστήματος καινοτομίας του νησιού.

Το νέο διεθνές αεροδρόμιο φιλοδοξεί, λοιπόν, να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια σύγχρονη πύλη μεταφορών. Μέσα από τη στρατηγική του συνέργεια με το Παρατηρητήριο της Περιφέρειας, φιλοδοξεί να μετατραπεί σε ένα πραγματικό κέντρο γνώσης και εφαρμοσμένης επιχειρηματικής εξωστρέφειας. Για την Κρήτη της επόμενης δεκαετίας, τα έργα υποδομής και η τεχνογνωσία οφείλουν να συμβαδίζουν, δημιουργώντας υπεραξία που θα μείνει στον τόπο.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ