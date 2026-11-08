Η πρώτη πρωτοβουλία διαλόγου αφορά το μέλλον των υδατικών πόρων της Κρήτης. Έχει θέμα «Διάλογοι της Νέας Γενιάς για τη Διαχείριση Υδάτων στην Κρήτη» και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00, στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης, την Παγκρήτια Συνέλευση Νέων (Youth Crete) και την Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κρήτη στον τομέα της διαχείρισης των υδατικών της πόρων, καθώς και τις δυνατότητες διαμόρφωσης αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ιδέες και προτάσεις της νέας γενιάς για την προστασία και την ορθολογική αξιοποίηση του νερού.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές οι:

Γιώργης Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης.

Αριστείδης Παπαδογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, Κύριος Ερευνητής και Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων και Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει η Μαρία Δαμανάκη, Δικηγόρος.

«Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης στηρίζουν σταθερά ανάλογες δράσεις, επενδύοντας στη συμμετοχικότητα και στο όραμα της νέας γενιάς. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση του υδατικού ισοζυγίου και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στο μέλλον», τονίζει η αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Θεοδώρα Κουτεντάκη.

Στον πυρήνα της πρωτοβουλίας «Διάλογοι της νέας Γενιάς» βρίσκεται η ενεργός και διαδραστική συμμετοχή των νέων, οι οποίοι δεν περιορίζονται στον ρόλο του ακροατή, αλλά έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα, να εκφράζουν προβληματισμούς, να ανταλλάσσουν απόψεις και να διατυπώνουν τις δικές τους προτάσεις. Στόχος είναι η καλλιέργεια ενός ουσιαστικού και τεκμηριωμένου δημόσιου διαλόγου, που θα ενισχύει τη γνώση, την κριτική σκέψη και την κοινωνική συνείδηση, ενδυναμώνοντας τους νέους ώστε να συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο στη συζήτηση, αλλά και στη διαμόρφωση λύσεων για τα προβλήματα του τόπου μας.