Γερμανία: Την Ίλζε Άιγκνερ θα προτείνει ο Μερτς ως υποψήφια ομοσπονδιακή πρόεδρο

Γερμανία: Την Ίλζε Άιγκνερ θα προτείνει ο Μερτς ως υποψήφια ομοσπονδιακή πρόεδρο

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Γερμανία: Την Ίλζε Άιγκνερ θα προτείνει ο Μερτς ως υποψήφια ομοσπονδιακή πρόεδρο

by anatolh kim
09/11/2026
in Κόσμος
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Η πρόεδρος του κοινοβουλίου της Βαυαρίας Ίλζε ‘Αιγκνερ (CSU) θα προταθεί αύριο από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για το αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου ως κοινή υποψήφια του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU).

Νωρίτερα απόψε ο καγκελάριος κάλεσε την ηγεσία του κόμματός του σε δείπνο στα κεντρικά γραφεία του CDU στο Βερολίνο, με βασικό θέμα την επιλογή υποψηφίου διαδόχου του Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, του οποίου η δεύτερη θητεία εκπνέει στις 18 Μαρτίου 2027. Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο κ. Μερτς ανακοίνωσε την απόφασή του να προτείνει αύριο στα κομματικά όργανα την κυρία ‘Αιγκνερ. Κατόπιν θα συνεδριάσουν το προεδρείο του CDU και η Ομοσπονδιακή Εκτελεστική Επιτροπή, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και επισήμως την επιλογή.

Εφόσον η κυρία ‘Αιγκνερ εκλεγεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου, έπειτα από δώδεκα άνδρες αρχηγούς του κράτους, αλλά και η πρώτη φορά που ο πρόεδρος θα προέρχεται από το CSU. Την προηγούμενη εβδομάδα ο καγκελάριος είχε αναφέρει ότι σκόπευε να προτείνει γυναίκα για τη θέση, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι ήθελε μια υποψηφιότητα από το «πολιτικό κέντρο, αποστασιοποιημένη από τα άκρα».

Την υποστήριξή του στο πρόσωπο της Ίλζε ‘Αιγκνερ έχουν ήδη εκφράσει στελέχη τόσο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) όσο και των Πρασίνων, γεγονός το οποίο διασφαλίζει πλειοψηφία περίπου 50 ψήφων στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση των 1.260 μελών, η οποία θα εκλέξει νέο ομοσπονδιακό πρόεδρο στις 30 Ιανουαρίου 2027. Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) έχει δηλώσει ότι θα ορίσει δικό της υποψήφιο, κάποιον «από το κέντρο της κοινωνίας», ενώ η Αριστερά δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πώς προτίθεται να κινηθεί στο θέμα.

H 62χρονη Ίλζε ‘Αιγκνερ από την Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU) έχει υπηρετήσει ως ομοσπονδιακή υπουργός Αγροτικής Οικονομίας υπό την ‘Αγγελα Μέρκελ από το 2008 έως το 2013, ενώ έκτοτε είναι μέλος του βαυαρικού κοινοβουλίου, του οποίου προεδρεύει από το 2018.
www.aigkner

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