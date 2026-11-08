Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας ισχύουν σε τρία τμήματα του ΒΟΑΚ για την εκτέλεση εργασιών, με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, σύμφωνα με ανακοινώσεις της «Δικταίον Παραχωρήσεις». Τα μέτρα εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Συγκεκριμένα, στο τμήμα Πετρές–Ατσιπόπουλο, από τη χιλιομετρική θέση 47+000 έως τη χιλιομετρική θέση 54+700, οι ρυθμίσεις ισχύουν από τις 4 Νοεμβρίου έως και τις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Στην περιοχή ΧΥΤΑ Ηρακλείου–Παναγιά Χαρακιανή, από τη χιλιομετρική θέση 91+170 έως τη χιλιομετρική θέση 104+200, τα μέτρα ισχύουν από τις 7 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 11 Ιανουαρίου 2027.

Στο τμήμα Σταυρωμένος–Λατζιμά, από τη χιλιομετρική θέση 61+800 έως τη χιλιομετρική θέση 75+500, οι ρυθμίσεις ισχύουν από τις 8 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 11 Ιανουαρίου 2027.

Όπως διευκρινίζεται στις ανακοινώσεις, εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν ταχύτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» καλεί τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στα σημεία των εργασιών, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας.