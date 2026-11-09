Πώς επιχειρεί η ΑΑΔΕ να κλείσει τις τρύπες της φοροδιαφυγής – Αλλαγές στην έναρξη των επιχειρήσεων

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Πώς επιχειρεί η ΑΑΔΕ να κλείσει τις τρύπες της φοροδιαφυγής – Αλλαγές στην έναρξη των επιχειρήσεων

by anatolh kim
09/11/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
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Νέες δικλείδες ασφαλείας απέναντι σε όσους στήνουν εταιρείες με αχυρανθρώπους και τις εγκαταλείπουν αφήνοντας πίσω χρέη στην Εφορία και στον ΕΦΚΑ εξετάζει η ΑΑΔΕ. Πώς θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία του ΓΕΜΗ.

Οι «πίσω πόρτες» της φοροδιαφυγής θέτουν σε εγρήγορση την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία αναζητά νέα ήθη στη διαδικασία έναρξης επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα προχωρά στην αναδιάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ).

Η αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, με ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τα κρατικά ταμεία από απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αναδεικνύουν τα κενά που υπάρχουν ευρύτερα στη φορολογική νομοθεσία, και ειδικότερα στη δημιουργία επιχειρήσεων που εμφανίζουν ως ιδιοκτήτες πρόσωπα τα οποία λειτουργούν για λογαριασμό τρίτων (αχυρανθρώπους).

Χωρίς να μπαίνουν εμπόδια στην έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας και με γνώμονα την προστασία της υγιούς επιχειρηματικότητας, η ΑΑΔΕ εξετάζει την υποχρεωτική φυσική παρουσία στη Φορολογική Αρχή, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, για όσους κάνουν μπαμ από μακριά ως μπροστινοί.

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