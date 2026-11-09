Το απόγευμα της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος χοροστάτησε κατά τον πανηγυρικό Εσπερινό που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Έξω Λακωνίων. Κατά το κήρυγμα προς το πυκνό εκκλησίασμα αναφέρθηκε στη ζωή και τη διδαχή του Αγίου Νεκταρίου: “Μετά τη Σύναξη των Αγίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ερχόμαστε σε νέα λαμπρή πνευματική εορτή, την εορτή του εν Αγίοις πατρός ημών Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως του θαυματουργού. Ενός Αγίου που αποτελεί ένα μεγάλο θαύμα της οικουμένης κατά τον 20ό αιώνα. Στο πρόσωπό του αποκαλύπτεται ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, όπου η αγιότητα του βίου συνδυάζεται με τη θαυματουργία και την ορθόδοξη διδασκαλία. Γεννήθηκε στη Συληβρία το 1846, μικρό παιδί πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να εργαστεί, αργότερα τον βρίσκουμε μοναχό και διάκονο στη Νέα Μονή της Χίου, έπειτα στην Αθήνα για σπουδές και πιο μετά στην Αλεξάνδρεια, όπου αναδεικνύεται πρεσβύτερος και επίσκοπος.

Εξαιτίας του φθόνου που προκαλεί το πολυδιάστατο έργο του, συκοφαντείται και απομακρύνεται από το Πατριαρχείο, ευρισκόμενος ξανά στην Αθήνα, όπου μετά από περιπέτειες, η πρόνοια του Θεού τον έστειλε διευθυντή της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής. Εκεί για 15 έτη διδάσκει, εμπνέει όλους τους υποψήφιους κληρικούς και μεταδίδεται η αγιότητα μέσα από τον βίο και το παράδειγμά του. Για λόγους υγείας παραιτείται το 1908 και αποσύρεται στην γυναικεία μονή της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα, την οποία είχε ιδρύσει λίγο νωρίτερα και το υπόλοιπο του βίου του το αφιερώνει στην ανοικοδόμηση τόσο του κτιριακού συγκροτήματος, όσο και των ψυχών των αδελφών που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 1920, οπότε και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Μια ιερή πορεία 74 ετών, κατάφορτη από καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε τον Άγιό μας να νηστεύει, να αγρυπνεί, να προσεύχεται, να ταυτίζει το θέλημά του με τη θεία θέληση κι γίνεται ο άνθρωπος του Θεού, ο παθών και μαθών τα θεία. Λειτουργεί σαν άγγελος, προσεύχεται χωρίς να πατάει στη γη, αναδεικνύεται ένθερμος εραστής της Αγίας Τριάδος, εγκάρδιος υμνητής της Υπεραγίας Θεοτόκου. Θεολόγος θεόπνευστος, συγγραφέας ακούραστος. Κηρύττει, εξομολογεί, νουθετεί, θυσιάζεται με όλες του τις δυνάμεις για τον πλησίον του. Οι ελεημοσύνες του άπειρες. Οι θαυματουργίες του ανεξάντλητες. Η παρουσία του γαληνεύει, ειρηνεύει, εμπνέει τους πάντες, για αυτό και είναι ένας από τους πιο αγαπητούς αγίους της Εκκλησίας μας”.

Προ της Απολύσεως χειροθέτησε σε Σταυροφόρο Οικονόμο τον Εφημέριο της Ενορίας, π. Νικόλαο Δραϊνάκη, ευχόμενος να συνεχίσει να καλλιεργεί τις αρετές με τις οποίες τον έχει κοσμήσει ο Θεός, την ευλάβεια, την ευσέβεια, το φιλακόλουθό του και την σεμνότητά του.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας χοροστάτησε της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Πνευματικού Εκκλησιαστικού Κέντρου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως.