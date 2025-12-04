Συζητήθηκαν μια σειρά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των Ατόμων με Αναπηρία στο νησί, όπως θέματα καθολικής προσβασιμότητας και βελτίωσης των υποδομών, η προσβασιμότητα σε δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις. Η λειτουργία και ίδρυση δομών, η περαιτέρω υποστήριξη των υφιστάμενων δομών και υπηρεσιών, καθώς και ο σχεδιασμός νέων δράσεων για την υποστήριξη των ΑμεΑ.

Επιπλέον συζητήθηκε η ανάγκη επιμόρφωσης εργαζομένων για την ορθή αντιμετώπιση και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, αλλά και δράσεις ενημέρωσης των πολιτών για την άρση των αποκλεισμών.

Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του αναπηρικού κινήματος, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων και την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην κοινωνική ζωή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Κρήτης ο Πρόεδρος, Παύλος Σημαντηράκης, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιάννης Καζάκης, ο Γενικός Γραμματέας, Χαράλαμπος Γερώνυμος, ο Οργανωτικός Γραμματέας, Νίκος Τσιριτσάκης και ο Ταμίας της Ομοσπονδίας, Παύλος Παπαδάκης.