Μετά την ταχεία ανάκαμψη που ακολούθησε την πανδημία, ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε ιστορικά υψηλές επιδόσεις τόσο σε αφίξεις, όσο και σε εισπράξεις επί τρία διαδοχικά έτη, από το 2023 έως και το 2025. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank της 3ης Σεπτεμβρίου 2026, σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα-ρεκόρ του 2019, οι τουριστικές αφίξεις αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 21% έως το 2025. Παράλληλα, καταγράφηκε ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 28%. Το γεγονός αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα το μερίδιο της Ελλάδας στις παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις να αυξηθεί από 2,1% το 2019 σε 2,5% το 2025. Η ισχυρή ανοδική πορεία του κλάδου συνεχίστηκε ακάθεκτη και κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, του 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν περαιτέρω αύξηση κατά σχεδόν 15% και τις αφίξεις να ενισχύονται κατά 15,4% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, η αξιοσημείωτη αυτή άνοδος του ελληνικού τουρισμού δεν αποτυπώθηκε με τον ίδιο, ομοιόμορφο τρόπο σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, αναδεικνύοντας σαφείς νικητές αλλά και περιοχές που έμειναν πίσω στην κούρσα της ανάπτυξης.

Η Κρήτη στην κορυφή

Μέσα σε αυτό το άκρως ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον, η Κρήτη αποδεικνύει για άλλη μια φορά την τεράστια ανθεκτικότητα και τη στρατηγική της σημασία για την εθνική οικονομία. Όπως προκύπτει με σαφήνεια από τη σχετική έκθεση, το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη διατηρούν σταθερά την κυρίαρχη θέση τους. Οι δύο αυτές περιφέρειες συνεχίζουν να απορροφούν ένα πολύ σημαντικό μέρος της συνολικής τουριστικής ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο αποτελούν τις σημαντικότερες τουριστικές περιφέρειες της χώρας, οι οποίες κατορθώνουν να απορροφούν συνολικά το ένα τρίτο των επισκέψεων μη κατοίκων.

Ταυτόχρονα, είναι εντυπωσιακό ότι συνεισφέρουν σχεδόν το ήμισυ των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας.

Την τελευταία εξαετία, οι περιοχές αυτές ενίσχυσαν περαιτέρω τις ήδη εξαιρετικές επιδόσεις τους, επιβεβαιώνοντας τον νευραλγικό τους ρόλο ως οι απόλυτες «ατμομηχανές» της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας.

Οι παραδοσιακές αγορές

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα εξακολουθούν να παίζουν οι σταθερές και παραδοσιακές αγορές της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που παραμένουν με διαφορά οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης των επισκεπτών. Ενδεικτικό είναι ότι το 2025, οι αφίξεις από τις δύο αυτές μεγάλες χώρες ήταν εντυπωσιακά αυξημένες κατά 48% και 40% αντίστοιχα, πάντα σε άμεση σύγκριση με το 2019. Παράλληλα, βλέπουμε ότι την παρουσία τους διευρύνουν σταδιακά και δυναμικά νέες αναδυόμενες αγορές, όπως είναι η Αλβανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ισπανία, αλλά και σκανδιναβικές χώρες όπως η Σουηδία και η Δανία.

Αυτή η σταθερά ανοδική πορεία της Κρήτης, σε συνδυασμό με την επιτακτική ανάγκη για βιώσιμη μετάβαση του τουριστικού της προϊόντος, έχουν μετατρέψει το νησί μας σε βασικό επίκεντρο στρατηγικών επενδύσεων και εκτεταμένων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια.

Ο τουρισμός και οι τράπεζες

Οι επιλογές ανάπτυξης της Alpha Bank στην Κρήτη αναδεικνύουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη της τράπεζας στις ικανότητες των κρητικών επιχειρήσεων. Την τελευταία τετραετία, η τράπεζα έχει λειτουργήσει ως κορυφαίος εταίρος ανάπτυξης, υποστηρίζοντας ενεργά περισσότερες από 40 μεγάλες, κομβικές επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού της Κρήτης. Η συνολική αξία αυτών των εμβληματικών έργων υπερβαίνει τα 1,8 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να συμμετέχει παρέχοντας πολύτιμες χρηματοδοτήσεις ύψους περίπου 730 εκατ. ευρώ. Είναι αξιοσημείωτο πως η έμφαση των τραπεζών δεν δίνεται μόνο στην απλή ποσοτική μεγέθυνση, αλλά πρωτίστως στην ποιότητα και τη στρατηγική. Για τον λόγο αυτό, η Alpha Bank, σε ανοιχτή συνεργασία με το Πολυτεχνείο, προχώρησε πρόσφατα σε μια ειδική και εμπεριστατωμένη μελέτη για το αναπτυξιακό μέλλον της Κρήτης με ορίζοντα το 2035, αποσκοπώντας σε πιο σύνθετες και μακροπρόθεσμα στοχευμένες επιλογές ανάπτυξης.

Αντίστοιχα ισχυρό και καταλυτικό είναι το αναπτυξιακό αποτύπωμα και των άλλων συστημικών τραπεζών στο νησί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Eurobank, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει επίσημα ότι οι συνολικές χρηματοδοτήσεις της στην περιφέρεια της Κρήτης αναμένεται να υπερβούν το εντυπωσιακό ποσό του 1,3 δισ. ευρώ μέχρι το έτος 2028, με τους διαθέσιμους πόρους να κατευθύνονται στοχευμένα σε νευραλγικούς τομείς όπως ο τουρισμός, οι μεγάλες υποδομές, η αγροδιατροφή και η πράσινη ενέργεια.

Συμπερασματικά, η επόμενη μέρα για τον τουρισμό και την οικονομία της Κρήτης απαιτεί σοβαρή στρατηγική στόχευση και όχι εφησυχασμό επί των ρεκόρ. Όπως επισημαίνει με σαφήνεια η οικονομική ανάλυση, τα έργα που υλοποιούνται τώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (όπως οι τουριστικοί λιμένες, οι σύγχρονες ιαματικές εγκαταστάσεις, τα καταδυτικά πάρκα και οι προσβάσιμες παραλίες) αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την ελκυστικότητα των προορισμών. Το μεγάλο στοίχημα για το νησί μας παραμένει η ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση αυτών των πρωτοφανών ροών, καθώς και η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα για την περαιτέρω εδραίωση της τοπικής μας οικονομίας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ