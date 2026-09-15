Θάνατος Μαζωνάκη: Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών – Τα αλλεπάλληλα αλέρτ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το restart και το χρονικό κενό

Σήμερα θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του, έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει. Έτσι οι δύο γιατροί θα δώσουν σήμερα γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου Τακτικού Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδιου Εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη από τις αστυνομικές Αρχές.

Χθες ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν η γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς

Σημαντικά στοιχεία που προστέθηκαν και οδήγησαν στην αναβάθμιση ήταν:

Η λειτουργία και η διάρκεια του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Η παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο. Τι ώρα μπήκε σε αυτό και τι ώρα έφυγε με το ΕΚΑΒ

Προειδοποιητικές ενδείξεις μηχανήματος. Τι έδειξαν τα μηχανήματα για τα λεγόμενα alarm που χτύπησαν σχεδόν από την αρχή και φυσικά οι μαρτυρίες διασωστών και εργαζομένων.

Τέσσερα αλέρτ μέσα σε 23 λεπτά κατέγραψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, την ώρα της διαδικασίας στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Τρία μηνύματα συναγερμού, τρεις ενδείξεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και όμως οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην έκαναν το παραμικρό.

14:37 φαίνεται -σύμφωνα με αστυνομικές- πως ξεκινά η διαδικασία τής πλασμαφαίρεσης.

15:22 χτυπά ο πρώτος συναγερμός, με τους αστυνομικούς να εικάζουν ότι τότε έπαθε την ανακοπή καρδιάς ο τραγουδιστής.

Σταματά αυτόματα τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης το μηχάνημα, αλλά συνεχίζει να λειτουργεί και να δίνει πολύτιμες ενδείξεις.

15:23 νέο αλέρτ

και στις 15:45 ακόμα δύο ενδείξεις συναγερμού.

Σε εκείνο το σημείο, μάλιστα, φαίνεται ότι πατά η 56χρονη το κουμπί για να ξεκινήσει πάλι το μηχάνημα τη διαδικασία, αλλά εκείνο σταματά αμέσως.

Στις 14:45 η γιατρός φέρεται μάλιστα να φωτογράφισε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του ιατρείου με κλειστά μάτια.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία εξετάζεται από τις αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες ζωτικές ενδείξεις καταγράφονταν εκείνη τη στιγμή. Παράλληλα, αναμένεται η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ώστε να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο πρόσωπο εστάλη η φωτογραφία.

Αστυνομικές και δικαστικές αρχές θα ζητήσουν από ειδικό να τους απαντήσει τί σημαίνουν πρακτικά αυτές οι ενδείξεις συναγερμού.

Τα στελέχη της Ασφάλειας, όμως, επιμένουν ότι και με αυτά τα δεδομένα, από το πρώτο αλέρτ μέχρι την πρώτη κλήση προς το ΕΚΑΒ μεσολαβούν 49 λεπτά, χρόνος υπερβολικά πολύς όπως λένε.

Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα πρώτα εννέα λεπτά, κατά τα οποίο ο τραγουδιστής ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα αυτό έβγαζε πάλι αλάρμ, ίσως επειδή είχε υψηλή αρτηριακή πίεση.

Μεγάλη σημασία για την εξέλιξη τής υπόθεσης θα έχουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Εάν είχαν κάνει μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Γιατί το υποψιάζονται; και γιατί μέσα από τις καταθέσεις τους οι εμπλεκόμενοι αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής δεν είχε καλή εικόνα πριν από την ιατρική πράξη και γιατί έχουν μία τέτοια πληροφορία.

Γιατί έχει σημασία; γιατί θεωρείται πιθανό μία μέθη να επηρέασε την κατάστασή του και να έφθασε στην ανακοπή.

«Κλειδί» η κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε τελικά στις 16:23, σχεδόν μία ώρα μετά τον πρώτο συναγερμό που, σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, είχε καταγράψει την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων.

Το πλήρωμα έφτασε στις 16:26. Σύμφωνα με τη διασώστρια, ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε ασυστολία.

«Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Άμεσα αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την ΚΑΡΠΑ, ενώ τοποθετήσαμε και απινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι ο ρυθμός της καρδιάς ήταν μη απινιδώσιμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα ψηφιακά ευρήματα

Μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ, οι αρχές εξετάζουν και τις ενέργειες που έγιναν μέσα στο ιατρείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο γιατροί ζήτησαν από τους εργαζομένους να προχωρήσουν στον καθαρισμό του χώρου, ενώ παρέμεναν στο ιατρείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τον υπολογιστή του ιατρείου διαγράφηκε το επίμαχο ραντεβού.

Λίγο μετά τις 19:00 και πριν οδηγηθούν στην Ασφάλεια Αθηνών, η γιατρός φέρεται να διέγραψε από το κινητό της και την επίμαχη φωτογραφία που είχε τραβήξει νωρίτερα.

Οι αρχές αναμένουν πλέον περισσότερα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και από την πλήρη αξιοποίηση των ψηφιακών και εγκληματολογικών δεδομένων, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την απώλεια των ζωτικών ενδείξεων.

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