Βατικανό: Ο Πάπας Λέων καταργεί τη μείωση του 10% στους μισθούς των καρδιναλίων

Με απόφασή του Πάπα Λέοντα, από σήμερα καταργείται η μείωση του 10% στους μισθούς των καρδιναλίων.

Με τον τρόπο αυτό, την ημέρα των εβδομηκοστών πρώτων γενεθλίων του, ο ποντίφικας αποφάσισε την επαναφορά των μισθών στα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πριν την πανδημία κορονοϊού.

Η σχετική περικοπή του 10% ειχε αποφασιστεί από τον μακαριστό πάπα Φραγκίσκο τον Μάρτιο του 2021, για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα που είχαν προκύψει στα ταμεία της Αγίας Έδρας, εξαιτίας της πανδημίας.

Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των καρδιναλίων υπολογίζονται στα 5.000 ευρώ. Ο Πάπας Λέων, παράλληλα, όρισε ότι καταργείται και η περικοπή του 8% στους μισθούς των υπαλλήλων του Βατικανού οι οποίες είχαν τεθεί σε ισχύ, επίσης, πριν πεντέμισι χρόνια.

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