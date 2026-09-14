Ακόμα μία σημαντική υπόθεση εμπορίου ναρκωτικών έφεραν στο φως οι ΔΕΟΣ τηςΑνεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Kατόπιν αξιοποίησηςπληροφοριών από το Γραφείο ΔίωξηςΝαρκωτικών (DEA) της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, σχετικά με τηνύπαρξη ποσότητας κοκαΐνης σε όμορο αποθηκευτικό χώρο της οικίας όπου είχεεντοπισθεί και κατασχεθεί μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών την 9/9/2026,σε περιοχή της Αττικής, διενεργήθηκε σχετική έρευνα.

Από την διεξαχθείσα έρευναπροέκυψε ότι η νέα ποσότητα διακινήθηκε από το ίδιο εγκληματικό κύκλωμα καιαποτελεί τμήμα προγενέστερης λαθραίας εισαγωγής κοκαΐνης από την Κολομβίαμε το ίδιο τέχνασμα, ήτοι μέσω απόκρυψής της εντός ανθοδεσμών/λουλουδιών.

Ειδικότερα, κλιμάκιο των ΔΕΟΣ, μετέβη στην περιοχή και αφούδιενήργησε αυτοψίες σε όμορους χώρους – αποθήκες και υπό ανέγερσηοικοδομές- εντόπισε, σε παραπλήσιο υπό ανέγερση οίκημα (γιαπί) ιδιοκτησίας τουίδιου που εκμίσθωνε την κατοικία στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκεστις 9/9, επιμελώς κρυμμένη ποσότητα 26,8 κιλών κοκαΐνης, ένα μαχαίρι τύπουκυνηγετικού – επιβίωσης με λάμα 21cm και σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων.

Η ποσότητα κοκαΐνης, που ήταν συσκευασμένη σε πλάκες έτοιμη προς διάθεση,έφερε ειδική σήμανση όμοια με αυτή που έφεραν τα καλούπια και οι πρέσες πουκατασχέθηκαν στις 9/9 στην κατοχή της εγκληματικής οργάνωσης, σήμανση ηοποία χαρακτηρίζει την ταυτότητα της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας.

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διενεργηθείσα έρευνα, εντός της υπό κατασκευή οικίαςκαι σε ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου εντοπίσθηκαν μεγάλη υπόγειαυδατοδεξαμενή και υπόγειος χώρος τύπου «λαγουμιού», εντός των οποίωνβρέθηκαν επιμελώς αποκρυμμένα τα κατασχεθέντα είδη.

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη της υπό ανέγερσης οικοδομής,ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό και αναζητείται.