Σε μια εποχή όπου το δημόσιο σύστημα υγείας δοκιμάζεται καθημερινά και οι ανάγκες των νοσηλευτικών μας ιδρυμάτων παραμένουν διαρκείς και πιεστικές, η τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου αποδεικνύει για άλλη μια φορά τα ισχυρά ανακλαστικά ευαισθησίας, ανιδιοτέλειας και αλληλεγγύης που διαχρονικά τη διακρίνουν. Μια ιδιαίτερα συγκινητική και βαθιά συμβολική πρωτοβουλία ανέλαβαν οι απόφοιτοι του 1986, οι οποίοι αποφάσισαν να μετουσιώσουν τη νοσταλγία των μαθητικών τους χρόνων σε έμπρακτη κοινωνική προσφορά προς το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.

Όλα ξεκίνησαν το φετινό καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια της επετειακής συνάντησης που διοργάνωσαν οι παλιοί συμμαθητές με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων δεκαετιών από την αποφοίτησή μας. Η επανένωση αυτή, πέρα από τη δεδομένη συναισθηματική φόρτιση, τη χαρά της επανασύνδεσης και τις αναμνήσεις των ανέμελων εφηβικών χρόνων, απέκτησε ουσιαστικό περιεχόμενο. Ήταν μια συνάντηση αφιερωμένη πρωτίστως στη μνήμη των αγαπημένων συμμαθητών τους που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή. Μέσα σε αυτό το κλίμα μνήμης και τιμής, γεννήθηκε η ιδέα της συλλογής ενός χρηματικού ποσού, με αποκλειστικό σκοπό να ενισχυθεί το τοπικό νοσοκομείο.

Μια συμβολική κίνηση προσφοράς

Το μήνυμα των αποφοίτων της τάξης του 1986 είναι ξεκάθαρο, λιτό αλλά και βαθιά ανθρώπινο και το μετέφεραν στη συνάντηση που έγινε για την παράδοση οι: Δημήτρης Τζιράκης, Ελένη Τζερεμέ και Πόπη Ραφαιλάκη που εκπροσώπησαν όλη μας την τάξη. «Ως απόφοιτοι του 1986, αποφασίσαμε να κάνουμε μια μικρή δωρεά στο Νοσοκομείο μας, ως μια συμβολική κίνηση προσφοράς, αλληλεγγύης και αγάπης στον τόπο μας. Δεν είναι το ποσό που έχει σημασία, αλλά η διάθεση να προσφέρουμε όλοι μαζί, έστω και λίγο, εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη. Μετά από 40 χρόνια, θέλουμε το “1986” να αφήσει κι ένα μικρό, όμορφο αποτύπωμα στον τόπο που μας μεγάλωσε και μας ένωσε. Γιατί κάποιες αναμνήσεις δεν μένουν μόνο στο παρελθόν… μετατρέπονται σε πράξεις».

Η κίνηση αυτή βρήκε άμεσο και θερμό υποδοχέα, καθώς η πρωτοβουλία παραδόθηκε στον δραστήριο Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Η βοήθεια των αποφοίτων δεν έμεινε στα χαρτιά, αλλά μετατράπηκε άμεσα σε συγκεκριμένο τρόπο υποστήριξης για τη φροντίδα της υγείας των πολιτών.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Φίλων του Νοσοκομείου και πρώην δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Δημήτρης Κουνενάκης, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους αποφοίτους, υπογραμμίζοντας την τεράστια αξία τέτοιων κινήσεων. Όπως επεσήμανε, οι Φίλοι του Νοσοκομείου καταβάλλουν συνεχή και άοκνη προσπάθεια να στηρίξουν επικουρικά το νοσηλευτικό ίδρυμα, κινητοποιώντας συστηματικά την τοπική κοινωνία τόσο στο επίπεδο της διεκδίκησης και της έμπρακτης στήριξης, όσο και σε αυτό της καθημερινής προσφοράς. «Αρκετοί συμπολίτες μπορούν και προσφέρουν μικρή ή μεγάλη βοήθεια, όπως οι παραπάνω απόφοιτοι. Η προσφορά τους είναι κρίσιμη και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, από το Σωματείο απευθύνεται ανοικτό κάλεσμα προς όλους τους πολίτες και τους φορείς του τόπου που επιθυμούν να στηρίξουν το νοσοκομείο, είτε συμβάλλοντας με δωρεές είτε εγγραφόμενοι ως ενεργά μέλη για να καταθέσουν τις προτάσεις και τις εμπειρίες τους. Για τον σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πρόεδρο Δημήτρη Κουνενάκη (6977278164), καθώς και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Δημήτριο Μετοχιανάκη (6997179066), Γεώργιο Βάρδα (6977218476), Καίτη Κοζύρη (6974430770), Γεώργιο Αρακαδάκη (6932383884), Δέσποινα Καρνιαδάκη (6977500420) και Νικόλαο Χατζηδάκη (6973793440).

Μια πράξη που αποδεικνύει ότι η κοινωνική ευαισθησία και οι δεσμοί μιας ολόκληρης γενιάς μπορούν να αποτελέσουν ζωντανό παράδειγμα για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ