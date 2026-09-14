Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε. βρίσκεται και φέτος δίπλα στους εκπαιδευτικούς!
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται 50% έκπτωση στα δρομολόγια που αφορούν τη μετακίνησή τους από τον τόπο κατοικίας τους προς τον τόπο εργασίας και αντίστροφα.
Για την έκδοση της κάρτας απαιτούνται:
• Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ)
• Βεβαίωση τοποθέτησης σε σχολική μονάδα
• Φωτογραφία τύπου ταυτότητας
Οι κάρτες εκδίδονται καθημερινά, 08:30-15:30, στα Γραφεία Διοίκησης της ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε.,
Λ. Ικάρου 9, Ηράκλειο.
Μια σημαντική παροχή για τις καθημερινές μετακινήσεις των εκπαιδευτικών, με στόχο η πρόσβαση στην εργασία να γίνεται πιο εύκολα και πιο οικονομικά.
Καλή σχολική χρονιά!
ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου.