Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε. βρίσκεται και φέτος δίπλα στους εκπαιδευτικούς!

Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται 50% έκπτωση στα δρομολόγια που αφορούν τη μετακίνησή τους από τον τόπο κατοικίας τους προς τον τόπο εργασίας και αντίστροφα.

Για την έκδοση της κάρτας απαιτούνται: • Αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ) • Βεβαίωση τοποθέτησης σε σχολική μονάδα • Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Οι κάρτες εκδίδονται καθημερινά, 08:30-15:30, στα Γραφεία Διοίκησης της ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε., Λ. Ικάρου 9, Ηράκλειο.

Μια σημαντική παροχή για τις καθημερινές μετακινήσεις των εκπαιδευτικών, με στόχο η πρόσβαση στην εργασία να γίνεται πιο εύκολα και πιο οικονομικά.

Καλή σχολική χρονιά!