ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥΣ είδαμε τους νεαρότερους σε ηλικία, αυτούς που επέστρεψαν στο πατρικό σπίτι για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Όσοι μπορούσαν και είχαν μεταφορικό μέσο, απλώς πήγαιναν κάπου αλλού για την έξοδό τους! Άλλοι τριγυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι, όπως άλλωστε και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Οι μικρότεροι έκαναν βόλτες στους έρημους δρόμους – ευτυχώς τους βοήθησε ο καιρός.

ΠΩΣ να μην το σχολιάσουμε όμως αυτό το περιστατικό;

Μια παρέα Αγιονικολιωτών, με τους προσκεκλημένους Ρεθυμνιώτες φίλους τους, αφού δεν βρήκαν σχεδόν τίποτα ανοιχτό να διασκεδάσουν, γύρω στις 2.00 – 2.30 τα ξημερώματα στάθμευσαν το αυτοκίνητο στην πλατεία. Έβαλαν μουσική, έπιασαν τα χέρια και έριξαν δυο γυροβολιές, εμφορούμενοι από το εορταστικό πνεύμα των ημερών… Νεαρά παιδιά, αίμα που βράζει, δεν θέλουν και πολύ να κάνουν κέφι, όταν μάλιστα είναι καλή η παρέα…

ΑΛΛΑ δεν πέρασαν 5-6 λεπτά που είχαν βάλει τη μουσική στο στερεοφωνικό του αυτοκινήτου – όχι κάτι εκκωφαντικό – και κατέφτασε η Αστυνομία! Τους ενημερώνουν οι αστυνομικοί ότι έλαβαν τηλεφώνημα διαμαρτυρόμενου πολίτη για… ηχορύπανση.

Λόγω της μεγάλης εορτής, προσαγωγές ή μηνύσεις δεν έγιναν. Οι αστυνομικοί περιορίστηκαν στις συστάσεις και αποχώρησαν αφού αποχώρησαν και οι νεαροί, των οποίων το κέφι κόπηκε απότομα!

ΕΞΕΠΛΑΓΗΣΑΝ οι νεαροί από την… άμεση επέμβαση των οργάνων της τάξεως. Πότε άκουσε ο πολίτης, πότε τηλεφώνησε και πότε κατέφθασαν! Η ταχύτητά τους πραγματικά σε καθησυχάζει ότι θα τρέξουν μόλις παραστεί ανάγκη για τον πολίτη. Δεν θα μεταφέρουμε όμως τα σχόλια των επισκεπτών για το περιστατικό…

Είναι παρόμοια άλλωστε με εκείνα που ακούμε αυτές τις μέρες, γενικώς, από τη σπουδάζουσα νεολαία, που επέστρεψε στην πόλη για να εορτάσει οικογενειακά τα Χριστούγεννα, αλλά αναζητά μέρη πιο μακρινά για να διασκεδάσει…