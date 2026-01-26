Δύο πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες θα ξεκινήσουν την λειτουργία τους στο Μεραμπέλλο μέσα στο 2026. Ουσιαστικά μας επανασυστήνονται καθώς είναι ξενοδοχεία που προϋπήρχαν, αλλά έγινε ριζική ανακαίνιση και πήραν νέο όνομα. Είναι το INNSiDE Elounda (Elounda Ilion Hotel) και το Rosewood BluePalace (πρώηνBluePalace).

Με τη σφραγίδα του Ομίλου Παπακαλιάτη, το brand INNSiDE by Meliá κάνει το ντεμπούτο του στην Ελούντα, ως INNSiDE Elounda. Η επένδυση υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της Zeus Hotels με τη Meliá Hotels International. Το ξενοδοχείο πρόκειται να ανοίξει την 1η Μαΐου 2026. Διαθέτει 86 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες, τα 70% με θέα στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων 18 μονάδων με ιδιωτική πισίνα.

Το BluePalace στην Ελούντα, εισέρχεται σε νέα εποχή, καθώς επανασυστήνεται ως Rosewood BluePalace, σηματοδοτώντας την είσοδο της Rosewood Hotels&Resorts στην ελληνική αγορά από το 2026. Το ξενοδοχείο ανήκει στην Phāea (GolfResidences S.A.) και θα επαναλειτουργήσει μετά από εκτεταμένη ανακαίνιση. Η Αγάπη και η Κωστάντζα Σμπώκου, Co-CEOs της Phāea ανέφεραν (bizness): «Για δύο δεκαετίες, το BluePalace υπήρξε το μεγάλο μας στοίχημα, η οικογενειακή μας κληρονομιά και μια ζωντανή έκφραση της πραγματικής ψυχής της Κρήτης. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερο συνεργάτη από τη Rosewood, γνωστή για την προσεκτική της προσέγγιση, τη διαχρονική της κομψότητα και τις εξαιρετικές εμπειρίες που προσφέρει».

ΛΕΩΝ.Κ.