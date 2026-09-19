Στη Λίμνη Βουλισμένη μεταφέρεται από σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το ενδιαφέρον του αθλητικού κόσμου, καθώς ανοίγει η αυλαία του Agios Nikolaos Cliff Diving 2026, μιας διοργάνωσης που έχει πλέον συνδεθεί με τον Άγιο Νικόλαο και αποτελεί ένα από τα ξεχωριστά αθλητικά γεγονότα της πόλης.

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, η χαρακτηριστική πλατφόρμα που δεσπόζει πάνω από τη Λίμνη είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους αθλητές. Συνολικά 17 κορυφαίοι καταδύτες από την Ευρώπη και την Αμερική θα συμμετάσχουν στους αγώνες, επιχειρώντας εντυπωσιακές καταδύσεις από ύψος άνω των 20 μέτρων.

Το ιδιαίτερο σκηνικό της Λίμνης Βουλισμένης αποτελεί και φέτος ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της διοργάνωσης. Οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη δράση σε απόσταση αναπνοής, καθώς η μορφολογία του χώρου επιτρέπει την άμεση επαφή του κοινού με τους αθλητές και την αγωνιστική προσπάθεια. Έτσι, για δύο ημέρες, το κέντρο του Αγίου Νικολάου αποκτά διαφορετικό ρυθμό, με τις καταδύσεις να αποτελούν το επίκεντρο ενός θεάματος που συνδυάζει τον αθλητισμό με το μοναδικό φυσικό τοπίο της πόλης.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα συνεχιστεί και αύριο, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με τη Λίμνη και την ευρύτερη περιοχή του κέντρου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η διοργάνωση εντάσσεται παράλληλα στο πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα του Αγίου Νικολάου, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της πόλης και δημιουργώντας ένα ακόμη σημείο αναφοράς για αθλητές και επισκέπτες.

Οι φετινές αθλητικές διοργανώσεις στον Άγιο Νικόλαο είναι αφιερωμένες στη μνήμη της Νατάσας Παγκάλου, ως φόρος τιμής στην προσφορά της στον τοπικό αθλητισμό και τον εθελοντισμό.