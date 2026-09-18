Υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν στο σχολικό συγκρότημα το οποίο στεγάζει τέσσερις σχολικές μονάδες – δύο με πρωινό πρόγραμμα λειτουργίας που είναι το 1ο και το 2ο Γενικά Λύκεια Αγίου Νικολάου και άλλες δύο οι οποίες λειτουργούν με απογευματινό ωράριο – το Εσπερινό ΓΕΛ και το Σχολείο Β’ Ευκαιρίας. Στα προβλήματα αυτά αναφέρθηκε η Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Πόπη Πεδιαδίτη ενημερώνοντας σχετικά τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Γιάννη Πλακιωτάκη, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου Αθαν. Κατσαγκόλη και τους δημοτικούς παράγοντες που παρέστησαν στην τελετή έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Από αυτή την ενημέρωση προέρχεται το ρεπορτάζ της «ΑΝΑΤΟΛΗΣ».

Οι υποδομές στο συγκρότημα, το οποίο συμπληρώνει ήδη 35ετία, δεν έχουν συντηρηθεί όπως θα έπρεπε. Η Διευθύντρια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας ενός στέγαστρου στον αύλειο χώρο: ναυάγησε το σχέδιο που προέβλεπε την κατασκευή του, οπότε το χειμώνα αναγκάζονται να αφήνουν ανοιχτές τις αίθουσες διδασκαλίας, για να προφυλάξουν τα παιδιά, με ό,τι σημαίνει η παραμονή 26 παιδιών και κατά την ώρα του διαλείμματος, μέσα στην αίθουσα, όπου κάνουν μάθημα.

Ο Δήμος, όπως τόνισε η διευθύντρια, θα όφειλε να έχει ένα τεχνικό κλιμάκιο που να ασχολείται μόνο με τα σχολεία, γιατί οι διευθυντές αναλώνουν την ημέρα τους προγραμματίζοντας εργασίες συντήρησης με υδραυλικούς, μαραγκούς, ηλεκτρολόγους… Απαιτούνται προγραμματισμένες παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης ή συμπλήρωσης υποδομής των σχολείων, γιατί σε ένα συγκρότημα με όσο μεγάλο μαθητικό δυναμικό αλλά και λόγω του χρόνου χρήσης του, οι φθορές είναι αναμενόμενες και συχνές.

Μονοδρόμηση του δρόμου

Το σχολικό γυμναστήριο χωρίζεται από το σχολικό συγκρότημα του Ξηροκάμπου, από ένα στενό δρόμο, ο οποίος όμως λόγω και της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής παρουσιάζει πυκνή κυκλοφορία. Η συνθήκη αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών, οι οποίοι για τη χρήση του γυμναστηρίου είναι αναγκασμένοι να εξέρχονται του περιβόλου του σχολείου και να διασχίζουν το συγκεκριμένο δρόμο. Όταν υπάρχουν τέσσερα τμήματα με τέσσερις γυμναστές στο προαύλιο, ο χώρος δεν επαρκεί και εκ των πραγμάτων κάποια τμήματα μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο. «Μάλλον μας έχει προφυλάξει ο Θεός μέχρι σήμερα, που δεν έχουν προκληθεί ατυχήματα», τονίστηκε στη σύσκεψη. Αν και έχει ζητηθεί επανειλημμένως από την Τροχαία να μονοδρομήσει το δρόμο ή να διακόπτει την κυκλοφορία κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου 8 π.μ. – 2 μ.μ., στο αίτημα δεν έχει δοθεί απάντηση μέχρι σήμερα. Το αίτημα θα σταλεί εκ νέου. Αντίστοιχα, μεγάλη είναι η τροχαία κίνηση και στο δρόμο μπροστά από την κεντρική είσοδο του σχολικού συγκροτήματος.

Άλλα προβλήματα

Δύο πόρτες πρέπει να αντικατασταθούν, υπάρχει κίνδυνος η μία να προκαλέσει και τραυματισμό μαθητών, είπε η διευθύντρια, η οποία τόνισε ότι το έχει ζητήσει επανειλημμένως. Στην ερώτηση αν μπορεί να βοηθήσει ο Σύλλογος Γονέων, η διευθύντρια εξήγησε ότι με τα χρήματα που διαθέτει ο Σύλλογος βοηθά στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων του σχολείου ή να καλύψει εισιτήρια μαθητών που δεν έχουν οικονομική ευχέρεια για να συμμετέχουν σε σχολικές εκδρομές, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που θα τους ζητηθεί. Τα έσοδα όμως των συλλόγων γονέων είναι πλέον περιορισμένα, λόγω και της γενικότερης οικονομικής στενότητας των νοικοκυριών.

Έχει δοθεί δωρεά ώστε να φτιαχτεί καλύτερα ο κοινόχρηστος, στεγασμένος χώρος με καθίσματα, για να περνούν οι μαθητές το χρόνο τους αντί να κάθονται σε έδρες… Θρανία και καρέκλες που είχαν παραγγελθεί από το 2023, το σχολείο τα παρέλαβε μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο. Κι αυτό, όπως εξήγησε ο κ. Κατσαγκόλης συνέβη επειδή το υπουργείο Παιδείας έριξε το βάρος στην αποκατάσταση λειτουργίας των σχολείων της Θεσσαλίας που είχε πληγεί από τη μεγάλη θεομηνία «Daniel»…

Ανάγκη νέων υπολογιστών

Κάποιες ανάγκες σε εξοπλισμό των σχολείων καλύπτονται από χορηγίες ιδιωτικών επιχειρήσεων της περιοχής. Όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, ήδη τοπικό κατάστημα αλυσίδας σουπερμάρκετ δώρισε, μέσω του Συλλόγου Γονέων του 1ου ΓΕΛ, δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επίσης τοπική εμπορική τράπεζα θα προσφέρει μερικούς επιπλέον υπολογιστές.

Όμως σχεδόν δεκαπενταετία φτάνει το Εργαστήριο Πληροφορικής του 1ου ΓΕΛ. Με αποτέλεσμα, ο εξοπλισμός του να είναι απαρχαιωμένος… Πριν δύο χρόνια, είχε ζητηθεί καινούριος εξοπλισμός με βάση μελέτη η οποία είχε εκπονηθεί από το Τμήμα Πληροφορικής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αγνοείται η τύχη του σχετικού αιτήματος, οπότε, όπως δήλωσε η διευθύντρια του σχολείου, θα ξαναστείλει το αίτημα. Οι θέσεις εργασίας στο Εργαστήριο Πληροφορικής είναι 13 και οι υπολογιστές που πρόκειται να δωρίσει η τράπεζα είναι λιγότεροι. Το σχολείο, πάντως, όπως αναφέρθηκε, δεν έλαβε μερίδιο από την κατανομή των 70 Η/Υ και των 20 laptop ή των «κιτ ρομποτικής». Ενας επίσης παράγοντας δυσλειτουργίας είναι και το γεγονός ότι ο αριθμός των μαθητών φτάνει τους 26 με 27 σε κάθε τμήμα.

Τμήμα Ενταξης

Από την προηγούμενη χρονιά στο 1ο ΓΕΛ λειτουργεί Τμήμα Ενταξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Είναι στελεχωμένο με μια φιλόλογο και ένα μαθηματικό, στους οποίους από φέτος προστίθενται ένας μόνιμος χημικός και ένας μόνιμος μαθηματικός. Δυστυχώς, όπως αναφέρθηκε, δεν υπάρχει στήριξη σε μαθήματα όπως Οικονομία, Πληροφορική ή σε ξένες γλώσσες κλπ. επειδή δεν προβλέπεται και από το νόμο.

Ο κ. Κατσαγκόλης ενημέρωσε ότι από 4, τα Τμήματα Ενταξης στο Ν. Λασιθίου αυξήθηκαν σε 14.

Όπως επισημάνθηκε, φέτος ο αριθμός των μαθητών που χρειάζονται στήριξη σε Τμήμα Ενταξης είναι 20, με διαφορετικές ανάγκες το καθένα. Και παρατηρείται το φαινόμενο της αύξησης των μαθητών αυτής της κατηγορίας, χρόνο με το χρόνο.

Ο κ. Κατσαγκόλης επεσήμανε ότι στο Ν. Λασιθίου από 20 μαθητές «παράλληλης στήριξης» στο παρελθόν, φέτος έχουν φτάσει στους 180!!! Όπως εξελίσσεται το φαινόμενο, σε λίγο διάστημα, οι καθηγητές της «παράλληλης στήριξης» θα ξεπεράσουν σε αριθμό τους καθηγητές της γενικής!!! Με σχετική παρέμβαση, θα πρέπει η «παράλληλη στήριξη» να περιοριστεί και εκεί που υπάρχει τμήμα Ενταξης να μην υπάρχει Παράλληλη Στήριξη εκτός και αν υπάρχει γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ, είπε.

«Κάτι δεν πάει καλά, γιατί δεν είναι φυσιολογικό, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που χρειάζονται υποστήριξη σε Τμήμα Ενταξης ή με Παράλληλη Στήριξη, κάποια στιγμή να ξεπεράσουν τον αριθμό εκείνων των μαθητών που δεν χρειάζονται», τόνισε καθηγητής του σχολείου.

Επιστροφή των Γραμματέων και των Επιστατών

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων αναλώνουν τον περισσότερο χρόνο τους καθημερινά με πλήθος οργανωτικών θεμάτων και ασχολιών και αντιμετώπιση πλήθους και ποικίλων καθημερινών προβλημάτων, που τους απορροφούν από το κύριο έργο τους, γι’ αυτό είναι ανάγκη να προσληφθούν γραμματείς και επιστάτες, όπως υπήρχαν παλαιότερα. Οι διευθυντές είναι παράλληλα και καθηγητές που κάνουν μαθήματα (5 ο διευθυντής και 14 ο υποδιευθυντής) και αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, το υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να λάβει μέτρα ελάφρυνσής τους, ανέφερε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

Το Αρχείο του Σχολείου

Ένα μεγάλο και παμπάλαιο Αρχείο, με ιστορική πλέον, πέραν της πρακτικής του σημασίας (χρονολογείται από το 1925 αφού συμπεριλαμβάνει το αρχείο από την έναρξη λειτουργίας και του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου!!!), στεγάζεται στο 1ο ΓΕΛ. Η διευθύντρια ζήτησε συνδρομή για να ψηφιοποιηθεί, γιατί κάθε φορά που ζητείται από κάποιον πολίτη αντίγραφο αποδεικτικό απόλυσης, το ξεφυλλίζουν με φόβο μη διαλυθεί, αφού από το βάρος, τη χρήση και την επακόλουθη φθορά των δεκαετιών που πέρασαν, έχει καταστεί εύθραυστο και απειλείται με καταστροφή. Στην ουσία αποτελεί ένα ιστορικό αρχείο.

Ο κ. Πλακιωτάκης έδειξε ενδιαφέρον για να σωθεί το αρχείο αυτό και είπε ότι θα συνεννοηθεί γι’ αυτό με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ