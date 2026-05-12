Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου αναγνωρίζοντας και τιμώντας τη διαχρονική προσφορά της μητέρας διοργάνωσε τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 εκδήλωση στο Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Νεάπολης αφιερωμένη στην πολύτιμη αυτή μορφή που στηρίζει έμπρακτα την καθημερινότητα μας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η Κοινωνική Λειτουργός του ΚΑΠΗ κ. Πετρούλα Οικονόμου μίλησε στα μέλη για την ανεκτίμητη δοτικότητα της, τις αξίες της αγάπης, της φροντίδας και της ανιδιοτελούς προσφοράς της.

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή προσφέρθηκαν λουλούδια στα μέλη του Κ.Α.Π.Η ως ένδειξη αγάπης και εκτίμησης δημιουργώντας ένα όμορφο και γιορτινό κλίμα.

Μετά την ομιλία ακολούθησε η χορωδία του ΚΑΠΗ, η οποία υπό την καθοδήγηση του κ. Γιώργου Φουλεδάκη παρουσίασε τραγούδια και μαντινάδες αφιερωμένες στη μητέρα χαρίζοντας όμορφες στιγμές στους παρευρισκόμενους.

Στα μέλη του Κέντρου προσφέρθηκαν γλυκά, εδέσματα και δροσερά αναψυκτικά.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα χαράς, συγκίνησης και ανταλλαγής ευχών με τα μέλη να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την όμορφη πρωτοβουλία και τη σημασία ανάλογων δράσεων κοινωνικής προσφοράς και ανθρώπινης επαφής.