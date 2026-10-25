Τις ημέρες που έχουμε κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι μας, η επιβίβαση και αποβίβαση των επισκεπτών μας από τα τουριστικά λεωφορεία, γίνεται στον Παραλιακό δρόμο.

Μέχρι πέρυσι αυτό συνδεόταν μόνο με την παρουσία του ισραηλίτικου Crown Iris. Φέτος, όμως, αυτό συμβαίνει και με τα υπόλοιπα πλοία, που μεταφέρουν πολλούς Αμερικανούς επισκέπτες. Η αποβίβαση και η επιβίβαση στα τουριστικά λεωφορεία γίνεται στον Παραλιακό δρόμο, μακριά από την πλατεία του λιμανιού. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται ταλαιπωρία και απαιτεί καλό συντονισμό: οι οδηγοί αποβιβάζουν τους επιβάτες, απομακρύνονται για να σταθμεύσουν και επιστρέφουν την κατάλληλη ώρα για να τους παραλάβουν.

Αν και όταν ο Παραλιακός γίνει διπλής κατεύθυνσης, πού θα γίνεται η επιβίβαση και η αποβίβαση των επισκεπτών; Έχει προβλεφθεί κατάλληλος χώρος;

Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Δημήτρης Αγαπητός, μας απάντησε ότι «λύση αναμένεται να δοθεί του χρόνου, καθώς μελετάται ένας νέος χώρος κοντά στο λιμάνι, ενόψει και της μετατροπής του Παραλιακού σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης».

ΛΕΩΝ.Κ.