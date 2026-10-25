Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου και Νεάπολης ότι διοργανώνεται ημερήσια εκδρομή την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 με προορισμό το Ηράκλειο.
Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το εξής:
Ώρα αναχώρησης 8:00 από τον Άγιο Νικόλαο και 8:15 από την Νεάπολη.
1η Στάση: Πόλη Ηρακλείου-Πλατεία Λιονταριών για καφέ.
2η Στάση: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (τιμή εισιτηρίου 6 ευρώ- θα καταβάλλεται στο ΚΑΠΗ μαζί με την εγγραφή στην εκδρομή).
3η Στάση: Φαγητό στην ταβέρνα «Πετούσης».
4η Στάση: Εμπορικό κέντρο «Τalos Plaza» για καφέ.
Επιστροφή στη Νεάπολη και στον Άγιο Νικόλαο.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των μελών να έχουν ανανεώσει την κάρτα τους.
Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
Οι εγγραφές για την εκδρομή θα πραγματοποιούνται από την ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2026
έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10/2026.
ΩΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 09:00π.μ – 12:00μ.μ
- Για την είσοδο στο χώρο του Μουσείου είναι απαραίτητη η προπληρωμή εισιτηρίου 6 ευρώ (στο ΚΑΠΗ) και η αγορά ακουστικών ξενάγησης από την είσοδο του Μουσείου 2 ευρώ. Επίσης έχει προγραμματιστεί η συνοδεία δύο ξεναγών με χρέωση ξενάγησης 100 ευρώ για όλα τα μέλη και το ποσό θα διαιρεθεί ισόποσα για όλους.