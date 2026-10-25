Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τα μέλη των Κ.Α.Π.Η Αγίου Νικολάου και Νεάπολης ότι διοργανώνεται ημερήσια εκδρομή την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 με προορισμό το Ηράκλειο.

Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το εξής:

Ώρα αναχώρησης 8:00 από τον Άγιο Νικόλαο και 8:15 από την Νεάπολη.

1η Στάση: Πόλη Ηρακλείου-Πλατεία Λιονταριών για καφέ.

2η Στάση: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (τιμή εισιτηρίου 6 ευρώ- θα καταβάλλεται στο ΚΑΠΗ μαζί με την εγγραφή στην εκδρομή).

3η Στάση: Φαγητό στην ταβέρνα «Πετούσης».

4η Στάση: Εμπορικό κέντρο «Τalos Plaza» για καφέ.

Επιστροφή στη Νεάπολη και στον Άγιο Νικόλαο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των μελών να έχουν ανανεώσει την κάρτα τους.

Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.

Οι εγγραφές για την εκδρομή θα πραγματοποιούνται από την ΔΕΥΤΕΡΑ 26/10/2026

έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/10/2026.

ΩΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 09:00π.μ – 12:00μ.μ