Με τα δυνατά παιχνίδια και τα ντέρμπι κορυφής να συνεχίζονται, διεξάγεται το σαββατοκύριακο η 5η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας. Η αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι αυτή του Σαββάτου στις 16.00 ανάμεσα σε ΑΟ Βραχασίου και Αναγέννηση, ενώ την ίδια ώρα η Νίκη Σητείας θα φιλοξενήσει τον ΑΣΙ. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί την Κυριακή στις 15.00, με τον αγώνα Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Κριτσάς που παρουσιάζει ενδιαφέρον και το ΟΦΙ-Ίτανος. Αγωνιστική υποχρέωση δεν έχει ο ΑΟΑΝ Β λόγω του παιχνιδιού με τον ΑΟΣΚ και το 3-0 α.α.

Σάββατο, 16.00

ΑΟ Βραχασίου-Αναγέννηση

Το παιχνίδι ΑΟ Βραχασίου-Αναγέννηση συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα στην 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας, με το ντέρμπι κορυφής αυτής της αγωνιστικής να διεξάγεται στο γήπεδο του Σισίου το Σάββατο στις 16.00.

Για τους γηπεδούχους είναι η πρώτη αναμέτρηση με αντίπαλο ο οποίος επίσης έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις και το γεγονός πως παίζουν στην έδρα τους να είναι ένας παράγοντες τον οποίο θέλουν να αξιοποιήσουν για να πάρουν το «τρίποντο» και να αυξήσουν τη βαθμολογικά διαφορά από την αντίπαλο τους, συνεχίζοντας με το απόλυτο των νικών.

Από την άλλη, για την ομάδα της Ιεράπετρας είναι ένα δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι μετά το εντός έδρας με τη Νίκη Σητείας και η βαθμολογική απώλεια που είχαν (1-1), δεν τους επιτρέπει να σκέφτονται άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης, προκειμένου να διατηρήσουν την επαφή τους με την κορυφή και να προσπεράσουν τους βραχασώτες.

Νίκη Σητείας-ΑΣΙ

Από τους αγώνες στους οποίους υπάρχει ισχυρό φαβορί είναι αυτός στο στάδιο της Σητείας, με τη Νίκη να υποδέχεται τον ΑΣΙ το Σάββατο στις 16.00.

Οι γηπεδούχοι που έφυγαν αλώβητοι την περασμένη αγωνιστική από την Ιεράπετρα και το εκτός έδρας ντέρμπι με την Αναγέννηση (1-1), επιστρέφουν στο γήπεδο τους και θέλουν αυτή τη φορά με μια ομάδα από την ουρά της βαθμολογίας να έχουν μια πιο άνετη επικράτηση και να μην βρεθούν στο ίδιο έργο όπως στα τρία πρώτα παιχνίδια που μπήκαν σε περιπέτειες, με ομάδες ασθενέστερες θεωρητικά.

Από την άλλη για τους «κοκκινόμαυρους» είναι μια ακόμη εκτός έδρας αποστολή μετά από αυτή στην Κριτσά όπου δεν κατάφεραν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα και γνωρίζουν το δύσκολο έργο τους, θέλοντας να κάνουν την προσπάθεια τους και να διεκδικήσουν τις πιθανότητες τους να αποσπάσουν βαθμό.

Κυριακή, 15.00

Κόρφος Ελούντας-ΑΟ Κριτσάς

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμένεται η μεραμπελιώτικη συνάντηση του Κόρφου με τον ΑΟ Κριτσάς την Κυριακή στις 15.00 στο γήπεδο της Ελούντας. Οι δύο ομάδες προέρχονται από νικηφόρα αποτελέσματα την περασμένη αγωνιστική και θέλουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες, για να διεκδικήσουν μια θέση στην πρώτη πεντάδα του βαθμολογικού πίνακα.

Οι γηπεδούχοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα και με τη βοήθεια του κόσμου τους να φτάσουν στην πρώτη νίκη στο γήπεδο τους, που θα βοηθήσει και ψυχολογικά στη συνέχεια της προσπάθειας τους για ανάκαμψη. Από την άλλη οι «πορτοκαλί» έχοντας παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόσωπο στο ξεκίνημα, θέλουν και σε αυτή τη δύσκολη εκτός έδρας αποστολή να δείξουν την αξία τους και να αποσπάσουν θετικό αποτέλεσμα.

ΟΦΙ-Ίτανος Παλαικάστρου

Από τις αναμετρήσεις που η πλάστιγγα γέρνει ξεκάθαρα προς τη μια πλευρά είναι αυτή στο στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης», με τον ΟΦΙ να υποδέχεται τον Ίτανο Παλαικάστρου και τη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες να είναι δεδομένη. Πρόκειται άλλωστε για τη δεύτερη μεταξύ τους συνάντηση στη σεζόν μετά από αυτή του κυπέλλου στο ίδιο γήπεδο όταν ο ΟΦΙ είχε επικρατήσει με σκορ 10-0 και θεωρητικά δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ξανά να φτάσει στην επικράτηση για να παραμείνει στην πρώτη θέση, γνωρίζοντας και το αποτέλεσμα του ντέρμπι ΑΟ Βραχασίου-Αναγέννηση, για το αν θα μείνει μόνος πρώτος. Οι φιλοξενούμενοι θέλουν να βγει και αυτό το απαιτητικό παιχνίδι στο δύσκολο πρόγραμμα που είχαν αυτό το διάστημα και στη συνέχεια με ομάδες με την ίδια δυναμικότητα να αναζητήσουν τα πρώτα τους θετικά αποτελέσματα.

ΑΟΑΝ Β-ΑΟΣΚ 3-0 α.α.