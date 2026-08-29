Η Ελούντα είναι ένας από τους προορισμούς που αξίζει να ξυπνήσετε λίγο νωρίτερα για να δείτε την πρώτη λάμψη της ημέρας (Altavita):

«Η Ελούντα προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία ανατολής, με τον ήλιο να φωτίζει τον κόλπο του Μεραμπέλλου. Τα ήρεμα νερά λειτουργούν σαν καθρέφτης που αντανακλά τα χρώματα του ουρανού, ενώ η θέα προς τη Σπιναλόγκα κάνει το τοπίο ακόμη πιο ιδιαίτερο.

Μια πρωινή βόλτα στον παραλιακό δρόμο ή δίπλα στη θάλασσα είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να απολαύσετε αυτή τη μαγική στιγμή».

ΛΕΩΝ.Κ.