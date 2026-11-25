ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ……. Αξία Υπέρτατη….

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ…… Δώρο ΖΩΗΣ…!!!!

17 Νοεμβρίου 2026……

53 χρόνια μετά………

Το Εσπερινό ΓΕΛ Αγίου Νικολάου τίμησε την Ημέρα Μνήμης της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου διοργανώνοντας Δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε συνεργασία με την ΣΑΕΚ , το ΣΔΕ, το 1ο και το 2ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου και με την στήριξη του Τμήματος Αιμοδοσίας του ΓΝΑΝ.

Η ιδέα που ξεκίνησε από μαθητή και στηρίχθηκε από μαθητές, μαθήτριες, συναδέλφους εκπαιδευτικούς και όλη την τοπική κοινωνία πραγματοποιήθηκε και φέτος με επιτυχία αποδίδοντας φόρο τιμής στους Ήρωες του Πολυτεχνείου.



Ευχαριστούμε όλες και όλους που μας εμπιστεύτηκαν και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε :

Την Δ.Δ.Ε. Λασιθίου για την έγκριση και στήριξη της δράσης μας.

Τον κ. Ματαλλιωτάκη Εμμανουήλ , ιατρό Παθολόγο, Διευθυντή του τμήματος Αιμοδοσίας

την κ. Παγκάλου Δέσποινα , Προϊσταμένη του τμήματος Αιμοδοσίας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας,

την κ. Χαβάκη Δέσποινα και την κ. Χαβάκη Φωτεινή, νοσηλεύτριες του τμήματος Αιμοδοσίας, τον κ. Αφορδακό Γεώργιο και τον κ. Σταυριανουδάκη Βασίλη , που προσέφεραν αδιάκοπα την γνώση και τις υπηρεσίες τους ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία με χαμόγελα ικανοποίησης.

Την κ. Σπυριδάκη Κατερίνα, Βουλευτή Ν. Λασιθίου για την παρουσία και την στήριξη.

Τον Δήμο Αγίου Νικολάου και ιδιαίτερα την κ. Μαρία Γάλλου, Αντιδήμαρχο Παιδείας για την παραχώρηση του χώρου.

Τον κ. Γαρεφαλάκη Γιάννη για τον σχεδιασμό της αφίσας.

Τα Μ.Μ.Ε. fonien.gr, ΑΝΑΤΟΛΗ, 104fm, LATO, CNA καθώς και την ΔΑΕΑΝ για την κοινοποίηση της δράσης μας.

Όλες και όλους που προσήλθαν και προσέφεραν εθελοντικά στην Αιμοδοσία μας αλλά και όσες και όσους θα προσπαθήσουν ξανά σε μία επόμενη δράση.

Δίνουμε υπόσχεση να συνεχίσουμε με διάθεση προσφοράς . Next stop……

ΗΜΈΡΑ ΑΓΑΠΗΣ…..

13 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2026

ΠΛΑΤΕΊΑ ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ