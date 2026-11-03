Μετά από δεκαετίες γεμάτες εκρηκτικές περιπέτειες και καταστροφές που οφείλονται στα προϊόντα της ACME, ο Γουάιλ Ε. Κογιότ αποφασίζει επιτέλους να αντεπιτεθεί! Με τη βοήθεια του δικηγόρου Κέβιν Έιβερι, βάζει στο στόχαστρο την πανίσχυρη εταιρεία ACME και τον εταιρικό της σύμβουλο, διεκδικώντας δικαιοσύνη για όλα όσα έχει υποστεί. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια με τον αγαπημένο ήρωα των Looney Tunes!