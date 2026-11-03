Μια όμορφη πρωτοβουλία, γεμάτη χρώματα, δημιουργικότητα και θετική ενέργεια, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, χάρη στην πολύτιμη προσφορά της ομάδας του ξενοδοχείου Domes of Elounda.

Μια ενθουσιώδης ομάδα εργαζομένων του ξενοδοχείου αφιέρωσε τον χρόνο, τη διάθεση και το ταλέντο της, ζωγραφίζοντας έναν από τους εξωτερικούς τοίχους του σχολείου μας. Με την εικαστική τους παρέμβαση έδωσαν νέα πνοή στον σχολικό μας χώρο, προσθέτοντας χρώμα, ζωντάνια και μια ξεχωριστή αισθητική πινελιά στο καθημερινό περιβάλλον των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας σε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την όμορφη δράση:

Πρώτα τον πολυτάλαντο Γιάννη Τσαντιράκη και την εμπνεύστρια της δράσης Μαρκέλλα Χριστινάκη για τον άψογο συντονισμό

Τον Νίκο Λασιθιωτάκη, για την αντιμετώπιση των τεχνικών θεμάτων

Τους/τις: Αλέξανδρο Ζάχαρη, Κωνσταντίνο Κουλουβάρη, Γιάννη Κρεμαστιώτη, Γιώργο Κυριάκου, Στέλλα Μοδινάκη, Σούλα Πατεράκη, Παντελή Πατήλα και Ελένη Πατσάνη, για τον ενθουσιασμό και το άψογο αποτέλεσμα

Το Domes of Elounda για την κάλυψη όλων των εξόδων

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε και στη συνάδελφο εικαστικό, κ. Ελένη Φρουδαράκη, η οποία, παρόλο που δεν υπηρετεί πλέον στο σχολείο μας, δέχτηκε με μεγάλη χαρά να σχεδιάσει την εικαστική παρέμβαση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πραγματοποίησή της.

Η προσφορά αυτή έχει ξεχωριστή αξία, καθώς δεν περιορίζεται στην αισθητική αναβάθμιση του σχολικού κτιρίου. Αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας, συνεργασίας και ενδιαφέροντος για τη σχολική κοινότητα. Μας υπενθυμίζει, επίσης, πόσο σημαντικό είναι οι τοπικοί φορείς να βρίσκονται κοντά στο σχολείο, να στηρίζουν τις προσπάθειές του και να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο όμορφου και φιλόξενου περιβάλλοντος για τα παιδιά μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Domes of Elounda για την όμορφη εικαστική παρέμβαση, η οποία έδωσε νέα πνοή στον χώρο του σχολείου μας, προσθέτοντας ζωντάνια, φαντασία και μια ξεχωριστή αισθητική. Θα μας θυμίζει πως η δημιουργικότητα, η συνεργασία και το ενδιαφέρον για το σχολικό περιβάλλον μπορούν να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο όμορφη!

Από το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάουυ