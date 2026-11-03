Διαγωνισμό, θα προκηρύξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου για την ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο του καθαρισμού των 58 κοιμητηρίων στις τρεις Δημοτικές Ενότητες (Αγίου Νικολάου, Νεαπόλεως, Βραχασίου). Ο καθαρισμός θα γίνεται έξι φορές και θα περιλαμβάνει τους εσωτερικούς χώρους των κοιμητηρίων και των κοιμητηριακών ναών.

Ο Δήμος προχωρεί στην ανάθεση εκτέλεσης άλλου ενός κομματιού του έργου της Καθαριότητας σε ιδιώτη, με αιτιολογία την έλλειψη επαρκούς προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

Η κατάσταση με την ανάθεση εργασιών του Δήμου σε ιδιώτες, έχει ξεφύγει, επισημαίνει ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμάς Χαριτάκης, ο οποίος προτείνει να εξετάσει η δημοτική αρχή αν από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου μπορεί να γίνεται καθαρισμός των κοιμητηρίων μιας τουλάχιστον από τις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου και να ανατεθεί σε ιδιώτη η καθαριότητα των κοιμητηρίων στις υπόλοιπες δύο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ