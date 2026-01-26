Τη βασιλόπιτα έκοψε η Τοπική Κοινότητα Κριτσάς, παρουσία του Τοπικού Συμβουλίου του χωριού, του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, των Αντιδημάρχων Γ. Μπελούκα και Α. Μαυρή, του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θ. Χαριτάκη, του υποψηφίου βουλευτή Μαν. Κλώντζα, εκπροσώπων τοπικών σωματείων και φορέων και δημοτών. Οι ιερείς του χωριού, π’ Λεωνίδας Γιαλούρης, π’ Νικόλαος Καπαράκης και ο εφημέριος της Αμμουδάρας π’ Γεώργιος Μπρόκος, τέλεσαν Αγιασμό και ευλόγησαν τη βασιλόπιτα, την οποία έκοψαν στη συνέχεια ο πρόεδρος της Κριτσάς Γιώργος Σκύβαλος μαζί με τον Δήμαρχο Μαν. Μενεγάκη.

Ευχές για υγεία, ευτυχία, αγάπη και ομόνοια απηύθυνε ο πρόεδρος της Κριτσάς Γ. Σκύβαλος, ευχαριστώντας όλους όσους παρευρέθηκαν στην τελετή.

Καλή και δημιουργική χρονιά και παραγωγική για την Κοινότητα και τους δημότες της Κριτσάς, ευχήθηκε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου και πρόσθεσε:

«Απ’ αυτό το αρχαίο, ιστορικό κέντρο του δήμου μας – γιατί αυτό είναι η Κριτσά – αυτή η περιοχή είναι η ρίζα του Δήμου μας. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση Κοινότητα και από δω θα θέλαμε να δώσουμε το μήνυμα, ότι μας ενδιαφέρει η ευημερία του τόπου αυτού. Γι’ αυτό βοηθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε, όπως μπορούμε . Ολο το Δημοτικό Συμβούλιο έχει μια τέτοια στόχευση και τέτοιο ενδιαφέρον για αυτή εδώ την περιοχή. Ολοι μαζί, ενωμένοι, αντιμετωπίζοντας κάθε δυσκολία που μπορεί να προκύψει, μπορούμε να επιτύχουμε πολλά για καλύτερη ποιότητα ζωής , για την ευημερία του τόπου και για να κρατήσουμε εδώ τους νέους ανθρώπους, τα νέα παιδιά. Αυτός ο τόπος είναι τόπος που αξίζει να ζεις, τόσο στην ενδοχώρα όσο και στο παραλιακό του μέτωπο και παντού. Δόξα τω Θεώ, η Κριτσά έχει απ’ όλα», κατέληξε ο δήμαρχος.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θωμάς Χαριτάκης είπε: «Η Κριτσά, είναι ίσως η ιστορικότερη Κοινότητα του Αγίου Νικολάου. Εχει δώσει στην υπηρεσία του τόπου πολλούς σημαντικούς παράγοντες στο παρελθόν. Διαθέτει ιστορία, πολιτισμό και δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο πολύ έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη γενικότερα του Αγίου Νικολάου. Πολλοί κάτοικοι της Κριτσάς, περασμένης γενιάς κατέβηκαν στον Αγιο Νικόλαο και όχι μόνο έμειναν αλλά επένδυσαν και στην πόλη με αποτέλεσμα να έχει την ανάπτυξη που παρουσιάζει σήμερα. Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, θέλουμε μέσα από αυτή να αναδειχθεί η ενδοχώρα γενικότερα και κυρίως η Κριτσά, η οποία, όπως όλα τα χωριά χρειάζεται αγροτική οδοποιϊα, θέματα καθημερινότητας αλλά και τουριστική ανάπτυξη, όπου πρέπει να δώσουμε τις αναγκαίες υποδομές. Ως Δημοτικό Συμβούλιο ομονοούμε σε αυτό και εμείς ως αντιπολίτευση θα είμαστε δίπλα στην Κοινότητα Κριτσάς, να το στηρίξουμε», κατέληξε.

