Την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Λασίθι και ιδιαίτερα στο Οροπέδιο Λασιθίου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις εκτεταμένες ζημιές, έθεσε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πλακιωτάκης.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με δήλωσή του, συναντήθηκε πριν από λίγο με τον πρωθυπουργό και τον ενημέρωσε αναλυτικά για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, καθώς και για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί σε κατοίκους, παραγωγούς και υποδομές.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι τρόποι άμεσης στήριξης των πληγέντων, αλλά και η αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές από την κακοκαιρία.

Ο κ. Πλακιωτάκης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για το ενδιαφέρον του, σημειώνοντας ότι αποφασίστηκε η άμεση κινητοποίηση της Πολιτείας, ώστε οι διαδικασίες για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών να προχωρήσουν με τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο.

Η παρέμβαση του βουλευτή Λασιθίου πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για το Οροπέδιο Λασιθίου, όπου οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειες, την αγροτική οδοποιία και άλλες υποδομές, με τους τοπικούς φορείς και τους παραγωγούς να ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και πλήρη καταγραφή των ζημιών.