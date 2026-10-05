Η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας ανακοινώνει την έναρξη των μαθημάτων στις Σχολές Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, και Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού για τη διδακτική περίοδο 2026-2027.

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης», που είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 1953/Β΄/2013), λειτουργεί σε Ιεράπετρα και Σητεία και χορηγεί Πτυχίο και Δίπλωμα στους αποφοίτους.

Η Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής, η οποία υπάγεται στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και είναι επίσης αναγνωρισμένη από το κράτος (Φ.Ε.Κ. 2296/Β΄/10.05.2022), λειτουργεί στο «Κέντρο Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας» της Ιεράς Μητροπόλεως, στην Ιεράπετρα, με τμήματα εκμάθησης βιολιού, λύρας και μαντολίνου.

Η Σχολή Ἁγιογραφίας-Ψηφιδωτοῦ λειτουργεί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας και στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σητείας με τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων.

Ο Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων θα τελεσθεί από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύντης και Σητείας κ. Κύριλλο την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 7:00΄ μ.μ. στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας για όλα τα Τμήματα των παραπάνω Σχολών που λειτουργούν στην Ιεράπετρα και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 7:30΄ μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σητείας για τα Τμήματα των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής και Aγιογραφίας-Ψηφιδωτοῦ της Σητείας.

Η φοίτηση στις παραπάνω Σχολές είναι εντελώς δωρεάν. Για εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, στην Ιεράπετρα (τηλ. 28420 22400, 28420 22786), και κατά τις απογευματινές ώρες στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σητείας (τηλ. 28430 22967), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ιεράς Μητροπόλεως [email protected].

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ